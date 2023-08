Žirafa brez lis pri treh tednih že zvezda, je prva takšna žirafa od 1972. leta

Pri samo treh tednih starosti mlada žirafa v ameriški zvezni državi Tennessee že polni naslovnice časopisov in spletnih portalov zaradi svoje edinstvenosti. Skotila se je namreč brez lis, ki so značilne za to vrsto živali, in sicer 31. julija, visoka je že skoraj dva metra. Čeprav spada med mrežaste žirafe, pa je njen kožuh popolnoma rjav in brez lis, s katerimi se v naravnem okolju v kenijski Savani skrije pred napadalci. Gre za prvo znano žirafo brez lis od leta 1972, ko se je taka žival skotila v živalskem vrtu na Japonskem.

Mladič lepo raste pod budnimi očmi pozorne mame.

Trenutno je še brez imena, a predloge zanj živalski vrt Bright zbira na svoji strani na družbenem omrežju facebook. Pomagate ga lahko izbrati tudi vi, in sicer med Kipekee, kar pomeni edinstveno, Firyali (izjemno), Shakiri (ona je najlepša) ali pa Jamella (lepotica). Predloge zbirajo do 4. septembra.

40 odstotkov manj jih je kot pred 30 leti.

Živalski vrt je sporočil še, da mladič lepo raste pod budnimi očmi svoje mame in zaposlenih. Upajo, da jim bo ob vsej medijski pozornosti uspelo opozoriti tudi na grožnje, s katerimi se soočajo mrežaste žirafe, saj populacija v divjini počasi izginja. V zadnjih treh desetletjih se je zmanjšala za 40 odstotkov. »Če bi radi sodelovali pri pomoči žirafam v divjini, obiščite spletno stran Save Giraffes Now. Želimo zagotoviti, da bodo prihodnje generacije imele priložnost videti te čudovite živali,« so dodali.