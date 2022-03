Zelenski: od humorista do narodnega junaka. Kakšna oseba se skriva za utrujenimi očmi?

Že vse od 24. februarja so vse oči uprte v Ukrajino, ki jo je na ta dan napadla njena največja soseda Rusija. Boji med državama so potekali že od leta 2014, ko so se začeli protesti proruskih separatističnih skupin v regijah Doneck in Lugansk. Po priključitvi Krima Rusiji so tam protesti prerasli v oborožen spopad. Boji so prekinjeno potekali vse do zdajšnje ruske invazije na Ukrajino.

Glavna protagonista v vedno bolj grozljivih spopadih in vedno več žrtvami med civilisti sta ruski predsednik Vladimir Putin in ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Kaj se dogaja s Putinom in kako se je spremenil od njegovih začetkov vladanja, si lahko več preberete v prispevku: Soban o Putinu: Tega popolnoma psihično zdravi ljudje ne počnejo.

Putinu se po robu postavlja ukrajinski Zelenski. Človek, ki se je pred politiko ukvarjal z igranjem, zaslovel pa z vlogo v humoristični seriji Služabnik naroda, kjer se je norčeval iz tedanjega ukrajinskega predsednika Petra Porošenka, med drugim tudi iz Vladimirja Putina. Zdaj je Zelenski glavna tarča ruskih in proruskih sil. Vsakodnevno menja lokacije, dneve preživlja v zakloniščih, svetlobo verjetno bolj redko vidi. Samo ta teden se je uspešno izognil trem poskusom atentata, piše britanski Telegraph. Obkoljen je s težko oboroženimi vojaki, razmišlja samo še o vojni in nekaj urah spanca. Zelenski, ki je bil odvisnik od telesne vadbe, zdaj izgleda zelo utrujen, podočnjaki razkrivajo pomanjkanje spanca. Zelenski mora motivirati Ukrajince za odpor Rusiji, po drugi strani pa vsakodnevno prepričuje zahodne voditelje, da priskočijo na pomoč Ukrajini in jih ne prepustijo na milost in nemilost Rusom. Za razliko od veliko državnikov, ki so v času vojne, kar najhitreje pobegnili na varno, Zelenski ostaja v državi in vodi upor. Zaradi tega ga imajo številni za pravega heroja. Ko mu je ZDA ponudila evakucijo, jim je odgovoril, da potrebuje orožje in letala, ne pa prevoza.

Z vstopom v politiko dobil tršo kožo

Volodomir Zeleski na eni izmed novinarskih konferenc. FOTO: Ukrainian Presidential Press Ser Via Reuters

Kot pripovedujejo njegovi prijatelji iz študentskih let, Zelenskega nikoli niso videli piti, začetku politične kariere pa je bil zelo občutljiv, v slabo voljo ga je spravil že vsak slab komentar na Facebooku. Z leti se je moral utrditi, še posebej ko so se začeli spopadi v Donbasu in na Krimu. »On je z drugega planeta,« je za tuje medije povedal eden izmed njegovih prijateljev, »zelo hitro se uči in je sposoben hitrih reakcij.« Razume, da je z izvolitvijo obljubil izpolniti pričakovanja ukrajinskega naroda.

Alan Duncan, minister za evropske zadeve Velike Britanije v času zmage Zelenskega je povedal, da je ukrajinski predsednik izrazito empatičen, kar je med politiki izredno redko. Ti so bolj po nizki čustveni inteligenci. Po njegovem mnenju se je znal dobro povezati z narodom in pritegniti pozornost, ko je to potrebno.

Po nastopu funkcije predsednika so bili zaposleni presenečeni nad njegovo sproščenostjo. Ob predsedniški avguraciji je delil petke, spremenil je celo tradicionalni pozdrav njegove častne straže iz »Dober dan, gospod predsednik, bodite zdravi« v »Dobro jutro.« Opisujejo ga kot izredno resnega v poslu in izredno sproščenega naproti javnosti.

Ženo spoznal v srednji šoli

Ženo Oleno je spoznal v srednji šoli, par sta postala po diplomi. Devet let po začetku zveze sta se poročila, rodila sta se jima dva otroka. Sin je zdaj star 17 let, hčerka pa 9 let. Ni se ji bilo lahko prilagoditi v vlogo prve ukrajinske dame, saj je karakterno zelo mirna in sramežljiva, poroča britanski Telegraph.