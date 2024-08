ZDA: zaradi nadlegovanja in groženj z bombnimi napadi obtožili Romuna in Srba

V ZDA so zaradi zlonamernega nadlegovanja več kot sto ljudi, tudi visokih državnih uradnikov, in groženj z bombnimi napadi obtožili 26-letnega Romuna in 21-letnega Srba, je v sredo sporočilo ameriško pravosodno ministrstvo. Med njunimi tarčami so bili tudi člani kongresa, visoki zvezni in državni uradniki ter uradniki zveznih organov pregona.

V obtožnici je navedeno, da sta romunski državljan Thomas Szabo in Srb Nemanja Radovanović s pomočjo sostorilcev več kot tri leta, od decembra 2020 do januarja letos, nadlegovala skupno 101 žrtev, med njimi 40 zasebnikov in 61 uradnih oseb. Imen žrtev niso navedli, kaže pa, da pri delovanju nista bila strankarsko ali gospodarsko motivirana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju ameriškega tednika Newsweek obtoženca ne živita v ZDA, temveč v Romuniji oziroma Srbiji, odgovorna pa naj bi bila za serijo odmevnih primerov. Njuni tarči naj bi bila med drugim tudi minister za domovinsko varnost Alejandro Mayorkas in republikanska kongresnica Marjorie Taylor Greene.

Zlonamerne laži, grožnje ...

Kot je navedeno v obtožnici, sta obtožena groženj z bombnimi napadi in izvajanja obsežne kampanje zlonamernih laži, v kateri so policiji prijavljali izmišljena kazniva dejanja, da bi sprožili policijske racije na domovih svojih žrtev, kar je praksa, znana kot »swatting«.

Policijo so med drugim klicali z lažnimi prijavami umorov, samomorov in zajetjih talcev na domovih žrtev ter množičnih streljanj. Z bombnimi napadi pa naj bi obtoženca grozila štirim podjetjem, štirim verskim ustanovam in eni univerzi.

Poleg čustvenega trpljenja, ki so ga utrpele žrtve, so te grožnje povzročile tudi prometno nesrečo med policijsko intervencijo, prekinitev verskih obredov in zaprtje ulic.

Ogrožanje ljudi, zapravljanje policijskih virov

Ameriški državni tožilec Matthew Graves je ob tem poudaril, da swatting niso potegavščine brez žrtev, saj ogrožajo resnične ljudi, zapravljajo dragocene policijske vire in povzročajo velike čustvene travme. Poudaril je, da bodo uporabili vsa razpoložljiva sredstva, da bodo našli storilca in ju kaznovali. Szabo je sicer že v priporu, medtem ko sostorilci obtoženih niso znani.

V obtožnici je še navedeno, da je bil Szabo organizator in moderator klepetalnic, v katerih so zarotniki komunicirali med seboj.

Ameriška zvezna policija FBI je lani v državi zabeležila okoli 600 incidentov swattinga. Med tarčami sta bila tudi zvezna sodnica Tanya Chutkan, ki vodi primer spodkopavanja volitev proti nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, in posebni tožilec Jack Smith, ki je vložil obtožnico proti Trumpu.