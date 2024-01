Zaradi zakona, ki zaostruje pogoje za prebežnike, veliki protesti

V številnih francoskih mestih danes potekajo protesti proti novemu zakonu o priseljevanju, ki zaostruje pogoje za prebežnike. Po poročanju javne radijske mreže France Info so se protestniki zbrali na več kot sto različnih zborovanjih, največ - nekaj tisoč se jih je zbralo ob Eifflovem stolpu v Parizu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nekaj tisoč protestnikov se je zbralo tudi v Lillu, Caenu in Metzu, v soboto pa je protest potekal tudi v Toulousu, kjer se je zbralo med 3000 in 4000 protestnikov.

Parlament v Parizu je po več tednih razprave konce decembra potrdil zakon, ki zaostruje pogoje priseljevanja. Spremembe, ki so jim ostro nasprotovali na levici, so bile sprejete z veliko večino glasov poslancev vladajoče stranke Preporod predsednika Macrona in konservativcev. Podprla jih je tudi skrajna desnica, a njeni glasovi niso bili odločilni.

Levica obtoževala vlado, da je popustila pritisku

Poslanci so v okviru parlamentarnega postopka izvoren predlog Macronove vlade dodatno zaostrili, pri čemer je levica vlado obtoževala, da je popustila pritisku skrajne desnice.

»To je ščit, ki smo ga potrebovali,« je Macron dejal o zakonu, ki je povzročil globok razkol tudi v njegovi stranki. Minister za zdravstvo Aurelien Rousseau je zaradi sprejetja zakona odstopil.

Zakon sicer še ni v veljavi, saj imata vlada in Macron glede določenih členov zakona pomisleke in sta zakon v presojo predložila francoskemu ustavnemu svetu, ki bo svojo odločitev sporočil v četrtek, poroča dpa.