Zaradi covida še vedno tudi umirajo, to so znaki, pri katerih morate hitro k zdravniku

Štiri leta je že minilo odkar smo se znašli v pandemiji covida in do zdaj nas je večina vsaj že enkrat prebolela to bolezen. Toda ko virus (ponovno) pride po nas, je lahko še vedno enako zaskrbljujoč kot pri prvi okužbi, piše New York Times.

Najpogostejši simptomi covida se od začetka pandemije niso veliko spremenili in ostajajo tudi pri zadnji prevladujoči različici, JN.1, je dejala dr. Soniya Gandhi, pomočnica glavnega zdravstvenega uradnika v medicinskem centru Cedars-Sinai v Los Angeles. Vključujejo utrujenost, vneto grlo, zamašenost, izcedek iz nosu, glavobol, bolečine v telesu in kašelj.

Nekateri ljudje lahko razvijejo tudi konjunktivitis, znan tudi kot rožnato oko, ali imajo težave s prebavili, kot so slabost, bruhanje in driska, vendar so ti simptomi redkejši. Nenavadno, strokovnjaki pravijo, da se zdi, da je eden najbolj opaznih simptomov na začetku pandemije – izguba okusa in vonja – prav tako manj pogost v teh dneh.

Konjunktivitis je vnetje očesne veznice, sluznice, ki pokriva veke in sprednji del zrkla do roba roženice.

»Največja sprememba je, da imajo ljudje na splošno blažje simptome,« je povedala dr. Amanda Casto, docentka za alergije in nalezljive bolezni na Univerzi v Washingtonu. To je zato, ker ima skoraj vsak že obstoječo imunost zaradi cepiv, predhodne okužbe ali oboje.

Čeprav je Covid za večino ljudi blag, je lahko za nekatere še vedno nevaren in celo usoden. Podatki centrov za nadzor in preprečevanje bolezni kažejo, da je bilo od sredine februarja več kot 21.000 ljudi hospitaliziranih s covidom in da je bilo leta 2024 približno 10.000 smrti, povezanih s covidom.

Še vedno možni tudi resnejši poteki bolezni

Hudi poteki bolezni so zdaj veliko manj razširjeni kot v prvih nekaj letih pandemije, »vendar jih še vedno opažamo,« je dejal dr. Stuart Ray, profesor na oddelku za nalezljive bolezni na Johns Hopkins Medicine v Baltimoru. Ljudje, ki najbolj zbolijo, so ponavadi tisti z oslabljenim imunskim sistemom in osnovnimi zdravstvenimi težavami, kot so bolezni srca, sladkorna bolezen ali težave s pljuči. Tudi odrasli, starejši od 65 let, imajo večje tveganje za hude okužbe.

Ker je blag covid lahko videti kot prehlad ali gripa, je pomembno, da se testirate, če imate simptome ali ste bili izpostavljeni, je dejal dr. Gandhi. Če veste, kaj imate, lahko vpliva na vaše zdravljenje in na to, kako dolgo se boste izolirali od drugih.

1. marca je C.D.C. posodobila svoje smernice za preprečevanje širjenja covida in drugih respiratornih virusov. Agencija je ljudem priporočila, da se izolirajo, dokler se njihovi simptomi ne začnejo izboljševati in niso vsaj 24 ur brez vročine. Agencija je priznala, da so ljudje na tej točki morda še vedno kužni in bi morali naslednjih pet dni še naprej izvajati previdnostne ukrepe, kot sta nošenje maske in fizična distanca.

Če se vam dogaja to, hitro do zdravnika

V primeru da težko dihate – kar pomeni, da ne morete zajeti sape ali dihate hitro in plitvo – je pomembno, da takoj poiščete zdravniško pomoč.

»Najbolj me skrbi dihanje,« je dejal dr. Casto. »To je znak, da se lahko ljudem stanje zelo hitro poslabša. Če imate težave z dihanjem, je svetovala, da greste na urgenco in ne k zdravniku ali kliniki za nujno pomoč. Strokovnjaki tudi priporočajo, da poiščete zdravniško pomoč, če občutite zmedenost ali bolečine v prsih.

»Če se vaši simptomi ne izboljšajo po nekaj dneh ali se izboljšajo in nato nazadujejo, je to lahko znak, da imate sekundarno okužbo, kot je pljučnica,« je dejal dr. Casto.