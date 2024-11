Zadel na loteriji in kupil parcelo na Luni

Vsi, ki so že kdaj vplačali kakšno srečko in upali, da bo dobitna, so si najbrž v glavi skovali vsaj okvirni načrt, kako bi denar porabili. Tisti bolj racionalni najbrž za stanovanje ali hišo, mnogi bi odplačali dolgove, si morda privoščili nov avto, spet drugi bi v službi dali odpoved, potovali, se zabavali in prvič v življenju brez skrbi zapravljali.

Vse od naštetega so storili tudi različni Britanci, ki so se v zgodovino zapisali kot dobitniki katere od večjih nagrad tamkajšnje loterije, mnogi pa so del bogastva izkoristili tudi za poroko. »Kupil sem si prvo obleko, zanjo sem odštel skoraj 800 evrov, bila je krasna, iz kašmirja, in v njej sem v Parizu nato zaprosil svoje dekle,« je dejal 41-letni Ben Lowther, ki je pred tremi leti zadel milijon funtov, oziroma 1,2 milijona evrov. Ben je bil toliko bolj hvaležen za denar, saj je le dva dni pozneje izgubil službo razvijalca računalniških iger. Nove ni iskal, sta pa z ženo po sanjski poroki, ki si je prej nista mogla privoščiti, kupila hišo s štirimi spalnicami.

V službi dal odpoved in postal prostovoljec

Sanjsko hišo si je dal zgraditi tudi 53-letni Gareth Bull, ki je leta 2012 zadel neverjetnih 41 milijonov funtov. Vsaka spalnica ima svojo kopalnico, pred hišo pa je seveda ogromni bazen. Preostanek denarja je spravil na banki. Prva stvar, ki jo je storil 50-letni Dean Allen, ko je leta 2000 zadel 14 milijonov funtov, je bila, da je v službi dal odpoved. Ko sta z ženo obiskala vse kraje, ki sta jih želela videti, je postal prostovoljec, tako denimo otroke iz lokalne osnovne šole trenira nogomet, ko ga potrebujejo pa tudi poučuje. Svojega skromnega forda je zamenjal za porscheja 911 ter svoji drago, ki ji je končno lahko omogočil sanjsko poroko, zaprosil za roko. »Najbolj nenavaden nakup je bila parcela na Luni, ki sem jo kupil preko neke spletne strani,« je v smehu dejal Dean, ki pa ni razkril, koliko je za slab hektar Lune odštel in kaj bo s posestjo počel.

Odplačala kredit in si privoščila potovanja

Službo je po tem, ko je novembra lani zadela milijon funtov, pustila tudi 43-letna Ceri Roscoe, a to ne pomeni, da zdaj le uživa in sedi križem rok. Z možem sta kupila prijetno dvostanovanjsko hišo, jo preuredila in zdaj polovico oddajata popotnikom in turistom, nekaj, kar si je Ceri vedno želela. Je pa svojo službo oboževala Julie Jeffrey, kot kuharica je do lanskega junija delala v lokalnem gasilskem domu, zato ji ni prišlo na misel, da bi, ko je leta 2002 zadela milijon funtov, odšla. »Zjutraj sem v časopisu zagledala svoje številke in bila sem presrečna. Kljub temu ni bilo veliko časa za slavje, saj sem morala v službo, naši gasilci so bili lačni in pripraviti sem jim morala zajtrk,« je dejala zdaj 63-letna Julie, ki je z denarjem odplačala kredit, z možem sta kupila počitniško hišo ter si privoščila potovanja na Florido, v Vietnam, Kambodžo, na Aljasko, v Zimbabve in Republiko Južno Afriko.