Začeli so odpadati kosi betona, zaprli že drugi predor v Alpah

Švicarske oblasti so v nedeljo zvečer sporočile, da bo cestni predor Gotthard v švicarskih Alpah do nadaljnjega zaprt za ves promet v obe smeri, potem ko so s stropa začeli odpadati kosi betona, nato pa so opazili tudi veliko razpoko. Razpoka na stropu predora, ki je ena glavnih cestnih povezav med severom in jugom Švice ter sosednjo Italijo, se razteza na dolžini 25 metrov, vzrok za njen nastanek pa še ni znan. Zvezni urad za ceste ni poročal niti o obsegu škode niti o tem, kako dolgo naj bi bil predor zaprt; preprosto do nadaljnjega.

Cestni promet bo tako namesto skozi predor Gotthard moral potekati čez istoimenski prelaz, ki ga sicer vsakodnevno prečka na tisoče avtomobilov in tovornjakov, ali pa skozi predor San Bernardino, ki prav tako vodi skozi švicarske Alpe. Obvoz naj bi potovanje podaljšal za najmanj eno uro.

Zaradi iztirjenja vlaka je v bližini zaprt tudi najdaljši železniški predor na svetu. FOTO: Arnd Wiegmann, Reuters

Obvoz naj bi potovanje podaljšal za najmanj eno uro.

Več mesecev

Cestni predor Gotthard je dolg malo manj kot 17 kilometrov in je ključno vozlišče za tovorni promet; po podatkih švicarskega urada za ceste ga vsako leto prevozi milijon tovornjakov. Ob otvoritvi leta 1980 je veljal za najdaljši cestni predor na svetu, zdaj pa je na petem mestu. Zaradi čedalje gostejšega prometa so švicarske oblasti predlani začele graditi drugo cev predora; gradnja naj bi bila končana leta 2029. Prvotni predor bi po prvotnih načrtih morali istega leta zapreti in prenoviti do leta 2032, ni pa znano, ali bodo sedanja popravila vplivala na načrtovano obnovo.

Do zaprtja predora prihaja v času, ko je od sredine avgusta zaprt tudi bližnji železniški predor Gotthard, v katerem so se v iztirjenju tovornega vlaka poškodovali tiri. Švicarski mediji poročajo, da v enem od dveh železniških predorov še vedno razstavljajo osem poškodovanih vagonov, kar naj bi trajalo do konca septembra. Popravila v najdaljšem železniškem predoru na svetu bodo sicer trajala več mesecev. Tovorni promet je po železnici ponovno stekel 23. avgusta, potniški pa bo do konca popravil preusmerjen na drugo pot.