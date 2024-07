Za spletno prepoznavnost tvegal hčerino življenje

Nobena cena ni previsoka, da postaneš viralen. Niti cena zdravja lastnega otroka ne. Tako je očitno razmišljal japonski par, ki je nesrečo, ko se je njuna dvoletna hčerka Nanoka na vroč poletni dan zaklenila v avto, izkoristil za višanje števila sledilcev in naročnikov na njunem youtube kanalu, na katerem dokumentirata njihov družinski vsakdan. Namesto da bi jima zadoneli vsi alarmi – ne nazadnje mediji vsako leto opozarjajo, da se avtomobil na vročini spremeni v razbeljeno smrtno past – ter bi hitela malčico reševati, je oče nonšalantno prijel mobilni telefon in dolge pol ure snemal, kako se ujeta deklica na vse grlo dere in počasi kuha v vse bolj vročem avtomobilu.

Temperatura v avtomobilu je nedvomno rasla.

Pod razbeljenim soncem – moja dvoletna hči se je zaklenila v avto. Tako je lahkomiselni oče zelo opisno naslovil posnetek, a so sledilci po družbenih omrežjih sprva mislili, da želi zgolj šokirati in pritegniti pozornost. Sanjalo se jim ni, da bodo ob kliku videli prav to, kar opisuje naslov. Očeta, ki v avto posede malo hčerko. V tistem, ko je podobno želel narediti še z njeno mlajšo sestrico, je dvoletnici, ki je imela v ročici avtomobilske ključe, nekako uspelo samo sebe zakleniti v avto. Da je vse še hujše, so bila nepredušno zaprta vsa okna. Toda kdor je pričakoval, da bo oče v paniki klical reševalce ali ključavničarja, morda za pomoč prosil mimoidoče, se je motil. Namesto tega je v kamero mirno razlagal, da se odvija družinska urgenca, saj da je Nanoka zaklenjena v avto.

Z vsako minuto je bil dekličin jok glasnejši in bolj obupan. V avtomobilu je nedvomno rasla tudi temperatura. Na obrazu so se ji solze mešale z znojem. A oče je vse le snemal in dvoletnemu otroku, zaklenjenemu v avto, dajal navodila. Šele po kakšne pol ure je, še vedno hladen kot špricar, poklical ključavničarja, da je odklenil avto in rešil hčerko. Nato pa brž posnetek naložil na splet.