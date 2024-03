Neverjetno lahka torbica, ki vzdrži temperaturo do 12.000 stopinj Celzija

Modne znamke kar tekmujejo, katera si bo izmislila kaj originalnega, zato ni čudno, da smo na nedavnem pariškem modnem tednu, kjer so predstavili smernice za prihodnjo jesen in zimo, videli marsikaj nenavadnega. Prav gotovo je bila ena od najbolj zanimivih posebnosti torbica francoske modne znamke Coperni, ki je narejena iz Nasinega nanomateriala.

Gre za silicijev gel, ki ga je vesoljska agencija v preteklosti uporabila za zajemanje zvezdnega prahu in izolacijo roverja na Marsu. Njegova posebnost je, da je izjemno lahek, pravzaprav je eden najlažjih materialov, kar jih pozna znanost. Torbica tehta le 33 gramov, kar je približno toliko kot šest listov papirja A4. Kljub lahkotnosti pa naj bi brez težav vanjo shranili iphone, ne da bi jo kakor koli poškodovali.

Pri Coperniju so torbico poimenovali Air Swipe Bag, za njen nastanek pa se imajo zahvaliti profesorju Ioannisu Michaloudisu z Ameriške univerze na Cipru. Kot so zapisali v objavi na družbenih omrežjih, je torbica narejena iz »99 odstotkov niča« in »odstotka stekla prihodnosti«. S tem so želeli poudariti, da so aerogeli polni majhnih lukenj, ki v materialu prevladujejo nad trdno snovjo.

Kot pove njihovo ime, gre za nekakšen gel, ki pa je močan in hkrati lahek. Modna hiša ga je opisala kot najlažjo trdno snov na planetu Zemlja. Sposoben je vzdržati temperature do 12.000 °C in 4000-krat večji pritisk od svoje teže. Tako lahko računate na to, da dragocena vsebina vaše torbice ne bo poškodovana niti, če jo boste po nesreči izpustili v vulkan ali če boste z njo hodili po drugih planetih.

Cena torbice iz materiala prihodnosti ni znana, zelo verjetno pa je precej zasoljena. Lanska torbica iz nenavadnega materiala, ki jo je predstavil Coperni, je bila narejena iz smole mesečeve kamnine, stala pa je 40.000 evrov.