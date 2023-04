Vozite teslo? Zaradi domnevne uporabe posnetkov kamer brez soglasja vložena tožba

Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla se sooča z obtožbami uporabnikov avtomobilov, da je zaposlenim pri podjetju brez soglasja dovolil uporabo njihovih občutljivih in neprijetnih posnetkov za neokusno zabavo. Gre za video vsebine, ki so jih posneli napredni sistemi kamer, vgrajeni v električne avtomobile.

Po poročanju agencije Reuters, ki se sklicuje na navedbe devetih nekdanjih zaposlenih pri Tesli, naj bi podjetje svojim zaposlenim omogočalo uporabo posnetkov in fotografij uporabnikov v zasebnih in neprijetnih situacijah brez njihovega soglasja.

Navedene obtožbe izhajajo tudi iz vsebine tožbe, ki jo je zoper podjetje v petek na zveznem sodišču vložil eden od Teslinih uporabnikov iz San Francisca.

Ta navaja tudi konkretne primere zabeleženih dogodkov, med drugim posnetke nesreč in posnetek golega moškega med potjo do avtomobila. Med Teslinimi uslužbenci pa se je hitro kot požar razširil videoposnetek, ki prikazuje, kako je Teslino vozilo z veliko hitrostjo v stanovanjskem okolišu trčilo v otroka na kolesu.

Zaposleni pri Tesli naj bi tudi delili fotografije hišnih ljubljenčkov uporabnikov vozil, nekatere od njih pa pred objavo v internih spletnih skupinskih klepetih spreminjali v »meme«, katerim naj bi bili dodani tudi komentarji.

Uporabnik Tesle v tožbi med drugim navaja, da so bili »zelo invazivni videoposnetki in fotografije« uporabljeni za »neokusno in škodljivo zabavo« Teslinih zaposlenih. Od sodišča ob tem zahteva, naj podjetju naloži, da preneha s tovrstnimi praksami in za povzročeno škodo plača odškodnino. Teslo ob tem obtožuje malomarnosti, goljufije in vdora v zasebnost.

Glede na priloženo dokumentacijo naj bi začetek opisanih dejanj segal najmanj v leto 2019.

Francoska tiskovna agencija AFP se je za komentar glede vsebine tožbe obrnila tudi na podjetje Tesla, ki pa se še ni odzvalo.

Podjetje na svoji spletni strani sicer navaja, da je zanje zasebnost milijonov lastnikov električnih vozil zelo pomembna. Ob tem zagotavlja, da so kamere, ki jih vgrajuje v vozila za pomoč pri vožnji, od začetka zasnovane za zaščito zasebnosti uporabnikov.