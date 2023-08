V Tržiču nameravajo prepovedati kopanje v burkinijih ali drugih oblačilih

V italijanskem Tržiču nameravajo ženskam prepovedati kopanje v burkinijih ali drugih oblačilih. Tamkajšnja županja iz desne stranke Lige Anna Maria Cisint je prejšnji teden napovedala takšen ukrep, ki naj bi ga pripravili do oktobra letos. »Delamo na pripravi ustreznega ukrepa, ki prepoveduje kopanje v morju za osebe, ki so oblečene, v burkiniju ali kako drugače pokrite. Resni smo, do oktobra bo pripravljen,« je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa dejala županja.

Pismo muslimanom

Kakor je dejala Cisintova, nasprotuje »vračanju v srednji vek«. Nedavno je že napisala javno pismo muslimanski skupnosti, v katerem jo poziva, naj se ne kopajo v oblačilih. V pismu je po takratnem poročanju tržaškega Primorskega dnevnika spomnila na velike investicije v preureditev mestnega kopališča, zato »postaja nesprejemljivo obnašanje muslimanskih tujcev, ki običajno gredo v vodo s svojimi oblačili: gre za prakso, ki bega številne kopalce, ki zahajajo na plaži Marina Julia in Marina Nova, ter ustvarja nevzdržne posledice z vidika zaščite spodobnosti teh krajev, ki so cenjeni zaradi negovanja, pozornosti in čistoče«.

Kdor prihaja iz stvarnosti, ki je drugačna od naše, mora obvezno spoštovati pravila in običaje, ki veljajo v italijanskem in krajevnem okviru.

»Kdor prihaja iz stvarnosti, ki je drugačna od naše, mora obvezno spoštovati pravila in običaje, ki veljajo v italijanskem in krajevnem okviru. Ne sme se sprejemati oblik 'islamizacije' našega ozemlja, ki širijo dvomljive prakse iz zornega kota spodobnosti in higiene ter s tem sprevračajo vsako pravilo družbenega sožitja,« je zapisala in napovedala ukrep, ki bo šel v smer prepovedi dostopa do plaže v oblekah, ki ne bodo kopalke.

Resni smo, do oktobra bo pripravljen ukrep, je odločna županja. Fotografija je simbolična. FOTO: Jihed Abidellaoui/Reuters

Na njene besede so se kritično odzvali zlasti v levosredinskih strankah, kjer so ji očitali poglabljanje razdora med islamsko skupnostjo in drugimi občani, katerega posledica bo, da bodo ženske ostale doma. Proti prepovedi je tudi gradeški župan Claudio Kovatsch, ki prav tako pripada desni sredini, a ga kopanje v obleki ne moti, saj »je treba spoštovati tradicije in vrednote državljanov in obiskovalcev našega ozemlja, ki pripadajo kulturam, ki so drugačne od naše«. Oglasil se je župan otoka Ischia v Neapeljskem zalivu Enzo Ferrandino, ki zagovarja toleranco in spominja, da se je dve generaciji nazaj tudi njegova babica kopala »v dolgi volneni obleki«.

Incident v Trstu

Na plaži v bližnjem Trstu so skupini muslimanskih žensk prejšnji konec tedna preprečili kopanje v oblačilih. Ženske so po poročanju Anse vstopile v ženski del plaže Lido Pedicin, ki je edina v Evropi razdeljena z zidom na ženski in moški del, a so Italijanke protestirale. Muslimanke so zahtevale pojasnilo upravitelja plaže, a tam so jim povedali, da to ni urejeno s predpisi.