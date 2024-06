V trgovini s počasno blagajno poskočila prodaja

Trgovci kar tekmujejo med seboj, kdo bo kupca na blagajni hitreje odpravil. Marsikateri stranki pa bliskovito zaračunavanje in plačevanje nista všeč. O tem so se prepričali v supermarketu na Japonskem, kjer so uvedli posebne zelo počasne blagajne. Omogočajo, da kupec za spravljanje v vrečke in plačevanje porabi tudi do 20 minut, ne da bi ga pri tem kdo priganjal ali celo grajal.

Za 10 odstotkov je narasla prodaja.

Storitev je bila sprva namenjena starejšim, invalidom in nosečnicam, prav zaradi teh skupin so jo namreč uvedli, a se je kmalu izkazalo, da tudi številni, ki bi brez težav opravili nakup pri običajni blagajni, raje zavijejo k počasnelam. Tako si verjetno lahko po dnevu, polnem hitenja, vsaj v trgovini malce oddahnejo in upočasnijo tempo. Mnogo strank raje nakupuje brez pritiskov. Poslovni rezultati trgovine govorijo sami zase: od uvedbe počasne blagajne je prodaja narasla za 10 odstotkov. Trgovska veriga javnosti še ni sporočila, ali namerava takšne blagajne uvesti tudi v svojih drugih trgovinah.

Za rojstvo zelo počasne blagajne je zaslužna Abe Nana iz centra za alzheimerjevo bolezen v prefekturi Fukuoka. Iz centra trgovce opozarjajo o razočaranju starejših kupcev, ker ne morejo slediti prehitremu tempu na blagajnah. Predlagali so uvedbo počasnih blagajn in vodstvo omenjene trgovine jim je prisluhnilo.

Že pred časom smo pisali, da tudi blagajne, pri katerih kupci plačujejo sami, trgovec pa tako prihrani denar za dodatne zaposlene, niso preveč priljubljene. V Veliki Britaniji jih je tako skoraj popolnoma umaknilo iz trgovin podjetje Boots, veriga Tesco pa je močno zmanjšala njihovo število.