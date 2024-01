V Rusiji strmoglavilo letalo, na katerem so bili ukrajinski vojni ujetniki

Rusko vojaško transportno letalo iljušin Il-76 z več kot 70 ljudmi je danes strmoglavilo nad regijo Belgorod ob meji z Ukrajino. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva ga je sestrelila Ukrajina. Na letalu je bilo 65 ukrajinskih vojnih ujetnikov, šest članov posadke in trije spremljevalci, vsi so umrli, so potrdili v Moskvi.

Nepotrjen videoposnetek, objavljen na družbenih omrežjih, prikazuje strmoglavljenje letala v bližini vasi Jablonovo v regiji Belgorod, ki mu je sledila eksplozija. Incident se je zgodil okoli 11. ure po lokalnem oziroma okrog 9. ure po srednjeevropskem času.

»Med rutinskim poletom v regiji Belgorod je strmoglavilo letalo Il-76. Na krovu je bilo 65 ujetih pripadnikov ukrajinskih oboroženih sil, šest članov posadke in trije spremljevalci,« je po navedbah ruske tiskovne agencije RIA Novosti sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Kasneje so z ministrstva sporočili še, da so letalo sestrelile ukrajinske sile, medtem ko je bilo na poti iz letalskega oporišča Čkalovski v Belgorod, kamor je peljalo ukrajinske vojake na izmenjavo ujetnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Fotografija strmoglavljenja. FOTO: Video Obtained By Reuters Via Reuters

Načrtovali so izmenjavo

Guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov je kasneje na družbenih omrežjih zapisal, da so v nesreči umrli vsi na krovu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah Moskve je letalo prevažalo posameznike, ki naj bi jih izmenjali za ruske vojne ujetnike v Ukrajini.

Na kraju nesreče je že prisotna preiskovalna komisija, ki raziskuje vzrok strmoglavljenja letala, poročajo ruski mediji.

V Kijevu se na incident uradno še niso odzvali, lokalni mediji pa so po navedbah AFP sprva citirali neimenovane vire v oboroženih silah, ki so trdili, da je letalo sestrelila ukrajinska vojska in da je prevažalo rakete. Izjave so sicer kasneje umaknili.

Medtem je Ukrajino za sestrelitev letala obtožilo več ruskih politikov, med njimi predsednik ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin.