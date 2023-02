V ruševinah našli 16 dojenčkov, njihovih staršev pa ne

Po ponedeljkovem grozljivem potresu v Turčiji, se preštevanje smrtnih žrtev nadaljujejo. Vsak dan pa reševalce razveseli tudi kakšno presenečenje, ki ogreje srce. V ruševinah podrtih stavb namreč še vedno najdejo tudi preživele.

Med njimi je tudi 16 preživelih dojenčkov, 14 izmed njih je bilo v času potresa v bolnišnici v Kahramanmarasu. Dva izmed njih so našli med ruševinami. Še vedno jih niso identificirali ali našli njihovih staršev. Včeraj so jih s predsedniškim letalom premestili v bolnišnico v Ankaro. Turški predsednik Recep Tayip Edogan je svoje letalo dal na razpolago za prevoz ljudi v kritičnem stanju.

V Ankari so skrbništvo nad njimi prevzele skrbnice iz Ministrstva za družino in socialne zadeve ter jih namestili v mestno bolnišnico Etlik. Zaenkrat kaže, da so jih dojenčki čudežno odnesli brez fizičnih poškodb.

Najmanj 16.000 ljudi je umrlo v uničujočem potresu v Turčiji in Siriji. Samo v Turčiji je potrjenih 12.873 mrtvih, v Siriji pa najmanj 3162. Turški predsednik Erdogan je razglasil sedem dni žalovanja. Širijo se pritožbe zaradi počasnega prihoda reševalcev.

Turške oblasti pravijo, da je na območju, ki se razteza 450 kilometrov od Adane na zahodu do Diyarbakirja na vzhodu, prizadetih okoli 13,5 milijona ljudi.