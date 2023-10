V grobnici našli 5000 let staro vino

Abidos je eno najstarejših mest v Egiptu in prava zakladnica arheoloških ostankov. Tam je tudi pokopališče prvih egipčanskih faraonov, tam so tudi ostanki prve pivovarne na svetu, ki so jo odkrili ameriški arheologi pred dvema letoma.

Zdaj je ekipa nemških in avstrijskih arheologov odkrila še ostanke drugega najstarejšega vina na svetu. Kot so sporočili z dunajske univerze (Universität Wien), so pod vodstvom Christiane Köhler v grobnici kraljice Meret-Neith našli 5000 let staro vinsko usedlino. Zaklad so v začetku oktobra našli med kraljičinimi pogrebnimi predmeti.

Najbolj so se ohranile grozdne peške. FOTO: EC Köhler

Kraljica Meret-Neith, ki velja za prvo faraonko starega Egipta, je edina ženska, ki ima svojo grobnico na prvem kraljevem pokopališču v Abidosu. Živela je okoli leta 3000 pred našim štetjem in je po vsej verjetnosti prednica kraljice Hačepsut.

Poleg kraljičine osebne grobnice so v nagrobnem kompleksu tudi grobovi 41 služabnikov in dvorjanov, arheologi pa so pri raziskovanju naleteli na izjemno količino pogrebnega pohištva, v katerem je bilo spravljenih na stotine vrčev za vino. Mnogi so bili v zelo dobrem stanju, še zaprti, v njih pa so se izjemno dobro ohranile tudi grozdne peške in ostanki vinske usedline.

»Vino ni bilo več tekoče in ne moremo reči, ali je bilo rdeče ali belo. Našli pa smo veliko organskih ostankov, grozdnih pešk in vinskega kamna. Znanstvena analiza ostankov še poteka,« je po odkritju dejala Christiana Köhler. Dodala je še, da gre za drugo najstarejše vino na svetu, najstarejše pa so prav tako našli v Abidosu.