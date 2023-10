V enem tednu je pretekel 289 kilometrov in počel še druge neverjetne stvari

Nekateri ljudje obožujejo potovanja, drugi prisegajo na ekstremne izkušnje, 49-letni Avstralec Luke Hepworth pa je združil oboje. Že več kot 20 let namreč po vsem svetu išče priložnosti za adrenalinske izzive, med enim od njih je celo podrl Guinnessov rekord. Zgodilo se je v Tanzaniji na Kilimandžaru, kjer je premagal izziv z ovirami na najvišji možni točki doslej, 5714 metrov visoko.

V Memphisu v ameriški zvezni državi Tennessee je v tandemu skočil s padalom z 8839 metrov, kar je tako visoko, da je moral med podvigom dihati kisik iz jeklenice, saj bi se sicer zadušil. Nositi je moral posebno uniformo, ki je namenjena skokom z največjih višin, dobil jo je od kolega Dava, v Ameriki živečega Avstralca, ki se mu je pridružil pri podvigu.

»Potem ko sva pod nebom brez oblačka skočila iz letala, sva izkusila dve minuti prostega pada. Ko sva se na poti navzdol prebijala skozi oblake, sem čutil padec temperature in naval adrenalina,« se spominja Luke in dodaja, da mu je bilo po pristanku žal, da je rezerviral le en skok. Trenutno sanjari o tem, da bo nekoč skočil iz letala s padalom nad Everestom.

Do roba vesolja

Podjetnik in dobrodelnež se je leta 2002 dotaknil roba vesolja na sovoznikovem sedežu nadzvočnega lovskega letala MiG-29. Visoko v nebo so ga popeljali Rusi. »Polet je trajal eno uro in bilo je noro! Preden smo dosegli višino 188 kilometrov nad tlemi, kar je rob vesolja, smo naredili luping, vijugali in še več,« se spominja Luke.

V sedmih dneh je pretekel sedem maratonov na sedmih kontinentih.

Izzive išče tudi na tleh. Leta 2019 se je preizkusil na svetovnem maratonskem izzivu World Marathon Challenge; sodelovanje stane več kot 40.000 evrov in vključuje tek na sedmih maratonih na sedmih kontinentih v sedmih dneh. Poleti iz kraja v kraj so vključeni v ceno. Pot ga je vodila z Antarktike v Cape Town, nato v Perth, Dubaj, Madrid, Santiago in Miami. »Skupaj sem pretekel več kot 289 kilometrov, z letalom prepotoval 72.002 km, skoraj nisem spal in se le enkrat stuširal,« se spominja.