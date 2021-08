Ujet pod smetmi, smrt je bila blizu. Poglejte dramatično reševanje (VIDEO)

Ganljivi posnetek reševanja prihaja iz Turčije. V mestu Güzelkent je skupina prijateljev opazila kužka, ujetega pod kupom naplavljenih odpadkov, ki je nastal zaradi katastrofalnih poplav.Skupina prijateljev se je znašla in naredili so človeško verigo ter ga rešili pred utopitvijo.Poglejte dramatično reševanje, ki dokazuje, kako veliko srce in iznajdljivost lahko ustvarita čudež.