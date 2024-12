Rusija je današnji umor poveljnika ruske enote za kemično, biološko in radiološko orožje Igorja Kirilova v Moskvi označila za teroristično dejanje. Predstavniki Rusije so odgovornost zanj pripisali Zahodu, pri tem pa poudarili, da je imel pomembno vlogo pri »razkrivanju zločinov Anglosaksoncev«, poroča britanski BBC.

Kirilov je bil danes ubit pred enim od poslopij na jugovzhodu Moskve. Umrl je skupaj s svojim namestnikom, ko je ob njunem odhodu iz stavbe eksplodirala naprava, podtaknjena v električnem skiroju.

Medvedjev napovedal povračilne ukrepe Namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta je sporočil, da se bo Ukrajina soočila s »povračilom« za umor Igorja Kirilova. Dmitrij Medvedjev, ključni zaveznik Vladimirja Putina, je za RIA Novosti dejal: »Vojaško-politično vodstvo kijevskega režima se bo soočilo z neizogibnim maščevanjem za umor Kirilova. Ob zavedanju neizbežnosti svojega vojaškega poraza izvajajo strahopetne in prezira vredne napade na mirna mesta.«

Poslanec spodnjega doma ruskega parlamenta in upokojeni general vojske Andrej Guruljov je Kirilova označil za človeka, ki je razumel in spremljal zločinsko dejavnost ZDA in njihovih satelitov, vključno z njihovimi zločinskimi biološkimi laboratoriji ter širjenjem kemičnega in biološkega orožja. Ob tem je pozval k ostremu odgovoru, ki bo vključeval napade na anglosaške predstavnike.

FOTO: Alexander Nemenov, Afp

Predsednik odbora za obrambo v dumi Andrej Kartapolov je obljubil, da bo našel in kaznoval odgovorne za organizacijo in izvedbo umora Kirilova, ne glede na to, kdo so in kje so.

Združeno kraljestvo je 54-letnega Kirilova oktobra zaradi očitkov uporabe kemičnega orožja v Ukrajini uvrstilo na seznam sankcioniranih oseb. Obtožili so ga tudi, da širi dezinformacije Kremlja.

FOTO: Alexander Nemenov, Afp

Ukrajinska varnostna služba (SBU) je Kirilova v ponedeljek v odsotnosti obtožila vojnega zločina zaradi uporabe kemičnega orožja v Ukrajini. SBU trdi, da je bilo kemično orožje v državi uporabljeno več kot 4800-krat, odkar je Rusija februarja 2022 začela invazijo v Ukrajini.