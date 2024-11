Trumpov sin o Bidenovi odločitvi: Prekleti bodite, imbecili!

Po objavi ameriškega časopisa New York Times, da je predsednik ZDA Joe Biden Ukrajincem odobril uporabo pehotnih taktičnih raketnih sistemov ATACMS za napade globoko znotraj ruskega ozemlja, so se vrstile številne reakcije.

Med prvimi državami, ki so se odzvale, je bila Kitajska. »Kitajska nasprotuje vsem korakom, ki bi lahko privedli do eskalacije ukrajinskega konflikta in povečanja napetosti. Stališče Kitajske glede ukrajinske krize je dosledno in jasno. Kitajska si prizadeva za spodbujanje mirovnih pogajanj in nasprotuje kakršnim koli korakom, ki bi lahko povečali napetosti in poslabšali razmere v regiji,« so navedli. Dodali so še, da takšna poteza ne prispeva k zmanjšanju napetosti.«

Namesto da prilivajo olje na ogenj in spodbujajo konflikte, bi si morale zadevne strani prizadevati ustvariti pogoje za politično rešitev ukrajinske krize skozi dialog in pogajanja.«

Odločitev je komentiral tudi predsednik Venezuele Nicolas Maduro. »Vlade ZDA, Francije in Velike Britanije so odobrile uporabo raket dolgega dosega za napade na našo sestrsko Rusijo. Ameriški imperializem je vstopil v fazo norosti in maščevanja,« je izjavil za tuje medije.

Ruska poslanka Marija Butina je v ponedeljek izjavila, da administracija predsednika Bidna z dovoljenjem Ukrajini za uporabo ameriškega orožja za napade globoko znotraj Rusije tvega izbruh Tretje svetovne vojne. »Bidnova administracija skuša situacijo zaostriti do skrajnosti, dokler ima še moč in je še na oblasti. Upam, da bo (Donald) Trump to odločitev preklical, saj resno tvegajo začetek Tretje svetovne vojne, kar ni v interesu nikogar,« je Butina izjavila za Reuters.

Trumpov sin: Prekleti bodite, imbecili

Odločitev so komentirali tudi ljudje iz kroga novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Elon Musk, ki bo v Trumpovem mandatu vodil Oddelek za učinkovitost ameriške administracije, se je vključil v razpravo na družbenem omrežju X. Na objave, v katerih je zapisano, da 'liberalci obožujejo vojno', je Musk odgovoril z 'resnica'.

Odločitev Bidenove administracije je ostro kritiziral tudi sin Donalda Trumpa. »Zdi se, da se vojaško-industrijski kompleks želi prepričati, da se tretja svetovna vojna začne, preden moj oče dobi priložnost ustvariti mir in rešiti življenja. Morajo rešiti bilijone dolarjev. Prekleti bodite, imbecili,« je izjavil Donald Trump ml.