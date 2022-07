To si Trump misli o Elonu Musku

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je konec minulega tedna na enem od svojih zborovanj glavnega izvršnega direktorja Tesle Elona Muska označil za nakladača, ker je odstopil od nameravanega odkupa Twitterja.

Trump po odhodu iz Bele hiše pred 18 meseci nadaljuje s svojimi političnimi zborovanji. Na enem od teh se je v soboto obregnil ob Muska zaradi njegove odločitve o odstopu od nakupa twitterja. Musk je namreč v preteklosti dejal, da bi Trumpu omogočil vrnitev na to omrežje, potem ko so mu tam blokirali račun, ker je spodbujal privržence k napadu na kongres v Washingtonu 6. januarja lani.

»Ima gnilo pogodbo«

»Ena od najvišjih prioritet bodočega republikanskega kongresa bo zaustavitev levičarske cenzure in obnova svobode govora v Ameriki,« je privržencem dejal Trump in jih pri tem povabil na svoje omrežje Truth. »Elon ne bo kupil Twitterja. To ste že prej slišali od mene. Spravil se je v godljo. Neki dan je rekel, da ni nikoli volil republikanca. Meni je rekel, da je volil mene. Torej je še en nakladač in ne bo ga kupil. Morda bo kasneje. Kdo za vraga ve, kaj se bo zgodilo? Ima precej gnilo pogodbo. Sem jo pogledal, ni dobra pogodba,« je povedal Trump.

Za Trumpa ta zborovanja privržencev predstavljajo tudi dober posel. Za navadne privržence so namreč na voljo vstopnice v vrednosti okrog 50 dolarjev, tisti bližje odru, z možnostjo za fotografiranje s Trumpom, pa za vstopnico odštejejo tudi več tisoč dolarjev.