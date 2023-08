To Hrvaško kopališče je brez kemikalij: idejo so dobili po obisku našega kopališča

V hrvaškem mestu Čazma vzhodno od Zagreba so pred enim letom zgradili prvi in doslej edini biološki bazen na Hrvaškem, ki se čisti z rastlinami in mikroorganizmi. Kopališče je obiskalo že več kot 20.000 ljudi, so sporočili iz hrvaške turistične skupnosti.

Zgradili so ga v okviru projekta Čazma Natura, vrednega okoli 3,4 milijona evrov. Večino projekta so financirali z evropskimi sredstvi. Vode v bazenu s površino 1500 kvadratnih metrov ne čistijo ne s klorom ne z drugimi kemikalijami, ampak prek biofiltrov, zato v njej ni škodljivih snovi.

Širiko zastavljen projekt

Oblasti mesta Čazma so idejo o gradnji bazena dobile po obisku naravnega kopališča v Radljah ob Dravi, ki je prijateljska občina Čazme. Po navedbah hrvaške turistične skupnosti je v enem letu postal gonilo zelenega razvoja Čazme in odskočna deska za razvoj celinskega turizma na tem območju. Vodja projekta Dajana Petrina je poudarila, da je biološko kopališče zunaj kopalne sezone poleg gostov, ki prihajajo na bazen zaradi kopanja, tudi priljubljena destinacija za študijska potovanja. »Gostili smo dijake in osnovnošolce, delegacijo iz Severne Makedonije, Poljske ter znane hrvaške blogerje,« je naštela.

Projekt zajema tudi ureditev arboretuma, nakup laboratorijske in informacijske opreme za osnovno šolo Čazma, gradnjo naravnega habitata za ptice in dvoživke, gradnjo sodobnega zelenega območja za preživljanje prostega časa, prenovo multifunkcijskega centra in promenade ob reki Česma, kolesarski park na športnih igriščih, ureditev ribiškega centra in geološki park za znanstvenike in študente.