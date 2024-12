Tla sanirali kar s kravjimi kostmi

Ppredniki Nizozemcev so pri gradnji stavb oziroma sanaciji tal znali izkoristiti prav vsak material. Tudi živalske kosti. Arheologi so prav te odkrili med rekonstrukcijo stavbe iz 16. stoletja, ki stoji v središču mesta Alkmaar na severu te evropske države. »Zelo smo veseli, da smo imeli priložnost videti ta kostna tla na lastne oči,« je v imenu ekipe tamkajšnjih arheologov povedala Nancy de Jong. »Vedno je privilegij odkriti nekaj iz davno minulega obdobja in zgodovino Alkmaarja obogatiti z novimi informacijami.«

Na takšna tla namreč zelo redko naletijo oziroma so jih doslej odkrili le še v mestih Hoorn, Enkhuizen in Edam. Takratni obrtniki so razpoke v tleh zapolnili s kostmi goveda. »Stara tla niso tako izjemna, a izjemno je to, da ploščic na nekaterih mestih ni več in da so ta mesta zapolnjena s kostmi,« so na strani na facebooku Erfgoed Alkmaar še zapisali arheologi.

Kosti so bile položene po natančnem vzorcu.

Prva tržnica sira

Pojasnili so, da so kosti natančno položene oziroma da so takratni obrtniki pri njihovem polaganju sledili določenemu vzorcu: »V eni ravnini so kosti z zgornjo stranjo zgoraj in v drugi ravnini z žagano spodnjo stranjo.« Podobno so bila tla zgrajena v mestu Hoorn. »Tam so bile uporabljene tudi navpično postavljene kosti v kombinaciji s tlemi pločnika,« so dodali arheologi.

Kdaj natančno so bila tla v mestu Alkmaar izdelana, morajo še oceniti. Glede na primere iz mest Hoorn, Enkhuizen in Edam predvidevajo, da bi to lahko bilo v 15. stoletju. Alkmaar velja za nekakšno prestolnico nizozemskega sirarstva, zato tam domuje tudi Nizozemski muzej sira. Zgodovina izdelave sira v tem mestu sega že v drugo polovico 14. stoletja, v začetku 15. stoletja pa je bila tam že prva tržnica sira.

Razvoj sirarstva je v mestu doživel vrhunec v 17. stoletju. Sir so od tam že takrat izvažali po Evropi, pozneje pa tudi vse do Severne Amerike in zahodne Indije. V mestu lahko še danes obiščete neomejeno število trgovin s sirom, pa tudi kavarno, ki nosi ime po enem od nizozemskih sirov, Jong Belegen.