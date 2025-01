Te besede Benjamina Netanjahuja v zvezi z vojno v Gazi odmevajo

Izrael si ob podpori ZDA pridržuje pravico nadaljevati vojno v Gazi, je nocoj v televizijskem nagovoru poudaril izraelski premier Benjamin Netanjahu. Obenem se je zavezal, da bo domov pripeljal vse izraelske talce, ki so v rokah palestinskega islamističnega gibanja Hamas, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Pridržujemo si pravico do nadaljevanja vojne, če bo potrebno, in to s podporo ZDA,« je dejal Netanjahu na predvečer začetka veljavnosti dogovora o prekinitvi ognja v Gazi in izmenjave talcev med Izraelom in Hamasom.

»Mislimo na vse naše talce,« je dodal in obljubil, da bo domov pripeljal vse izraelske talce, ki so v rokah Hamasa. Povedal je še, da bodo v skladu z dogovorom osvobodili 33 talcev.

42-dnevno prvo fazo dogovora, ki se bo začela v nedeljo zjutraj, je Netanjahu označil za začasno premirje.

»Če bomo prisiljeni nadaljevati vojno, bomo to storili,« je še dejal in dodal, da je Izrael od začetka vojne »spremenil obraz Bližnjega vzhoda«.

Izraelska vojska pa je na predvečer začetka veljavnosti dogovora posvarila prebivalce Gaze, naj se ne približujejo točkam, kjer bodo ob prekinitvi ognja ostali nameščeni izraelski vojaki.