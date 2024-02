Na križarki ujetih več kot 3000 ljudi! Pojavila se je nalezljiva bolezen, potniki lahko umrejo

15 ljudi na krovu ladje, namenjene v Port Louis, je v izolaciji zaradi neznane okužbe – menijo, da gre za visoko nalezljivo kolero.

Ladja Norwegian Dawn bi v nedeljo morala pristati v otoški prestolnici, vendar je preskočila postanek na otoku Reunion in prispela na cilj dan prej, so sporočili iz pristaniške uprave Mavricija. »Odločitev, da ladji ne dovolimo dostopa do pomola, je bila sprejeta, da se izognemo zdravstvenim tveganjem,« so sporočile oblasti.

Dodali so še: »Zdravje in varnost potnikov ter države kot celote sta za najpomembnejša.« Podrobnosti o naravi zdravstvenega tveganja niso navedli.

Simptomi, povezani z želodcem

Tiskovni predstavnik Norwegian Cruise Line s sedežem v ZDA je v izjavi dejal, da so med križarjenjem v Južno Afriko nekateri potniki občutili blage simptome bolezni, povezane z želodcem. »Vodstvo ladje sodeluje z oblastmi Mavricija, da bi zagotovilo ustrezne varnostne ukrepe in varnost oseb na krovu,« je dodal. Pristaniška uprava je sporočila, da bodo rezultati testov znani v kratkem. Uradniki na mavricijskem ministrstvu za zdravje niso bili dosegljivi za komentar.

Ustekleničena voda v začasnem centru za zdravljenje kolere januarja 2024 v Zambiji. REUTERS/Namukolo Siyumbwa

Na ladji je obtičalo 2184 potnikov in 1026 članov posadke. Od tega naj bi se približno 2000 potnikov po končanem križarjenju izkrcalo v Port Louisu, obenem pa naj bi se vkrcalo še 2279 novih potnikov, so sporočili iz pristanišča.

Kolera je akutna nalezljiva epidemična črevesna bolezen. Povzroča jo bakterija Vibrio cholerae. Glavna simptoma sta vodena driska in bruhanje. Bolnik izgublja vodo in elektrolite. Pojavita se lahko odpoved obtočil in šok. Če je mogoče ljudi hitro in ustrezno zdraviti, je smrtnost manjša od 1 odstotka; pri nezdravljeni koleri je smrtnost 50- do 60-odstotna, navaja wikipedia.

»Potniki, ki bi se morali vkrcati na Norwegian Dawn in danes začeti svoje križarjenje z Mavricija, tega ne bodo mogli storiti zaradi možnih zdravstvenih tveganj,« so zapisali. »Tisti, ki se bodo izkrcali ali se pridružili križarjenju, bodo to lahko storili v torek,« je dejal tiskovni predstavnik križarskega podjetja.