Voditeljica med oddajo v živo doživela možgansko kap (VIDEO)

Voditeljico Julie Chin, ki dela na lokalni televiziji v Oklahomi, je prejšnji konec tedna med poročanjem v živo zadela možganska kap. Govorila je o odpovedi izstrelitve Nasine rakete, ko je nenadoma začela jecljati in ponavljati besede, ki jih je brala s teleprompterja. V nekem trenutku se je opravičila gledalcem in povedala, da se ne počuti dobro, nato pa je kamera preklopila na vreme. Julie so takoj odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je doživela začetek možganske kapi. Zdaj je spregovorila in povedala, kaj je občutila.

»Žal mi je, da so gledalci na lastne oči videli kap, ki je prišla od nikoder, saj sem se še pred začetkom oddaje počutila odlično. Ko pa se je oddaja začela, sem nenadoma delno izgubila vid. Nekaj ​​minut pozneje mi je otrpnila dlan, nato vsa roka. Vedela sem, da sem v resnih težavah, ko nenadoma nisem mogla iz ust spraviti besed, ki sem jih videla na teleprompterju,« je povedala Julie. »Na srečo so moji kolegi prepoznali simptome možganske kapi in poklicali 113. V bolnišnici so mi opravili vrsto preiskav in analiz in zdravniki menijo, da sem imela začetke možganske kapi. Še vedno imam veliko vprašanj in tega potovanja še ni konec, vendar bi morala popolnoma okrevati.«

Chinova je dejala, da se bo vrnila na mesto voditeljice in da bo povedala več potem, ko bodo po opravljenih testih točno vedeli, kaj se ji je zgodilo.