Strašno! Med gašenjem gozdnih požarov je strmoglavilo letalo (VIDEO)

V več delih Grčije se še naprej borijo s požari. Na Rodosu, kjer gori že osem dni, gasilcem delo otežuje močan veter, ogroženih je šest vasi severno in zahodno od antičnega mesta Lindos. Tudi na otoku Evia so morali danes domove zapustiti prebivalci dveh vasi. Grčijo medtem še vedno pesti tudi huda vročina.

Med gašenjem požara na otoku Evia pa se je zgodila tudi strašna nesreča. Na twitterju so objavili posnetek letala, ki je med gašenjem požara strmoglavilo in zagorelo. Na krovu sta bili dve osebi.

Na Krfu je moralo v ponedeljek domove zapustiti 2500 ljudi, medtem ko so jih na Rodosu na varno prepeljali 19.000, večinoma turistov. Na Rodosu so se po poročanju grških medijev gasilci vso noč borili s požari na štirih krajih. Ker piha močan veter, je gašenje oteženo, danes naj bi pri gašenju znova pomagala letala in helikopterji. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je širše območje kraja Vati ostalo brez elektrike, šest vasi ogroža ogenj.

Grške oblasti so medtem sporočile, da bodo sprožile preiskavo o vzroku požarov, preiskali naj bi tudi, ali so se gasilci na Rodosu ustrezno odzvali na začetku, ko je bil požar še omejen na majhno območje. Po prvih ocenah je na Rodosu doslej pogorelo 150 kvadratnih kilometrov gozda. Za večino Grčije je bilo danes izdano tudi opozorilo zaradi vročine.

Opozorilo najvišje stopnje velja za Kreto in Rodos, za druge dele velja opozorilo četrte stopnje. Po napovedih grških meteorologov bodo temperature v državi danes znova presegle 40 stopinj, v celinskem delu države pričakujejo celo 44 stopinj. V kraju Gitro na jugu Peloponeza so v nedeljo zabeležili 46,4 stopinje, s čimer sicer ni bila presežena doslej najvišja temperatura v državi, ki znaša 48 stopinj. V četrtek naj bi se v Grčiji nekoliko ohladilo, napovedujejo temperature okoli 35 stopinj.