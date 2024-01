Skrivnostno strmoglavljenje letala, na katerem je bil ruski bogataš, ki ga je nagradil Putin

Bogati ruski poslovnež Anatolij Evsjukov, ki ga je Vladimir Putin nagradil zaradi njegovega doprinosa gospodarstvu, je umrl med strmoglavljenjem. Malo zasebno letalo je strmoglavilo na odročnem delu Afganistana, na krovu je bila tudi njegova žena. Vzrok strmoglavljenja še ni znan.

Evsjukov je bil eden izmed šestih, ki so bili na krovu letala Dassault Falcon 10, ki je z radarjev izginil okoli 19 ure po lokalnem času v soboto. Do strmoglavljenja je prišlo na območju Kuf Ab, v provinci Badakšan v v severnovzhodnem delu Afganistana, so objavili v Telegram kanalu Agentstvo, poroča Newsweek.

Ruski državni in neodvisni mediji so objavili posnetek, ki prikazuje mesto nesreče. Na posnetku je vidno, kako se v zrak dviga dim.

Načrtoval velike projekte



Evsjukov je bil iz Volgodonska, kjer je odprl več trgovskih centrov, leta 2014 pa je prejel nagrado regionalnega guvernerja za njegov prispevek k razvoju lokalnega gospodarstva. V lasti je imel tri tržnice v Volgodonsku, lokalni mediji pa poročajo, da je pred kratkim naročil izgradnjo trgovskega kompleksa v velikosti 14.000 kvadratnih metrov.

Na letalu je bila tudi njegova žena Ana. Med oddihom na Tajskem naj bi imela zdravstvene težave, zato sta sedla na letalo in se odpravila proti Rusiji. Medtem ko sta bogata zakonca v nesreči umrla, naj bi še štiri osebe, ki so bile na letalu, strmoglavljenje preživele.

Mediji še poročajo, da je eden od preživelih 26-letni Igor Sirovkin, ki je po strmoglavljenju prišel do vasi in z gestami uspel zaprositi za pomoč. Domačini naj bi ga odvedli do predstavnikov talibanov, od tam pa je telefoniral družini.

Ruska državna novinarska agencija TASS je objavila, da je letalo strmoglavilo zaradi pokvarjenega motorja.