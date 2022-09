Širi se nevarni trend: otroci so v bolnišnicah, bolečine trajajo več ur

Čips znamke Paqui, v katerem je najbolj pekoč čili na svetu - Carolina Reaper, s 1,569,300 po Scovillovi lestvici pikantnosti, povzroča v Ameriki preplah med otroci, starši in zdravniki. Eden od učencev je celo padel v nezavest, potem ko je ugriznil v listič čipsa. Zdravniki opozarjajo, da so zaradi nevarnega trenda, ki se širi po Ameriki, v bolnišnicah sprejeli že več otrok, piše New York Post.

#OneChipChallenge je viralni trend, zaradi katerega imajo otroci številni težave, potem ko okusijo čips z okusom najbolj pekočega čilija na svetu. »Po našem čipsu vam bo pomodrel jezik,« piše na spletni strani podjetja, ki izdeluje čips.

Hude bolečine trajajo več ur

Na družbenih omrežjih nekateri privoščljivi uporabniki pozivajo k izzivu, naj jedec čipsa skuša čim dlje zdržati brez tekočine. No, nekateri so po tem pristali v bolnišnici s hudimi bolečinami. »Ponudili so mi 50 dolarjev, če ga pojem,« je povedala ena od deklet.

Na posnetku se vidi, kako se trese medtem ko žveči čips z najbolj pekočim čilijem na svetu. Povedala je, da je čips postajal vse bolj pekoč, pritekle so ji solze, medtem ko ji je jezik pomodrel. Odpeljali so jo v bolnišnico, ji dali zdravila, a je tudi potem še ure trpela bolečine.

Nekatere šole so starše pozvale, naj otroke obvestijo o nevarnem čipsu. Eden od učencev je celo izgubil zavest po enem grižljaju. Že en sam samcat listič tega čipsa lahko povzroči velike težave, opozarjajo strokovnjaki.