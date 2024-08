Sin vplivnega politika sestavil seznam otrok za poboj: vse so želeli prikriti

Učenec šestega razreda osnovne šole (letnik 2011) iz slavonskega mesta je sestavil seznam desetih vrstnikov za poboj. Na prvem mestu je bila deklica iz njegovega razreda. Šola, kjer se je zgodilo, primera ni prijavila oblastem, piše Index.

Težavo so rešili tako, da so fantove starše povabili v šolo na razgovor k ravnateljici, psihologinji in pedagoginji, nato pa so ga premestili na drugo šolo v istem mestu.

Dečkov oče je politično zelo vplivna oseba, član vladajoče HDZ na visokem položaju, navaja Telegram, ki pozna imena vseh akterjev, a zaradi mladoletnosti ne dajejo podrobnih informacij, piše Index.

Kaj pravi oče?

Dečkov oče je v daljšem pogovoru za Telegram povedal, da je ravnateljici priznal, da je sinovo vedenje do vrstnikov v šoli problematično in da ni od včeraj.

Telegram je izvedel, da se je prvi resnejši incident, zaradi katerega so v šolo poklicali starše, učenec pa je dobil pisno opozorilo, zgodil že v drugem razredu osnovne šole. Oče dodaja, da so pri sinu opravili psihiatrično in psihološko testiranje, a se je izkazalo, da so izvidi v redu.

Priznava, da je njegov sin nagnjen k vrstniškemu nasilju, a to opravičuje s tem, da je v šoli postal sinonim za problematičnega učenca, zato so mu očitali stvari, za katere ni bil kriv. Pravi, da je bil o sinovem ravnanju v preteklosti obveščen tudi center za socialno delo, piše Index.

Ko se je pojavila zgodba o seznamu za likvidacijo (oče govori o 'domnevnem seznamu', saj ga, kot pravi, ni videl), sta bila z ženo povabljena v šolo. Ukrepala sta tako, da sta sina odpeljala v Zagreb na pregled k psihologu. Psihologa so večkrat obiskali, a so na koncu spet ugotovili, da je z njim vse v redu, povzema Index.

Sina prepisali na drugo šolo

Oče pravi, da sta z ženo sina prepisala na drugo šolo zaradi miru drugih staršev. V šoli, ki jo fant zdaj obiskuje, dela tudi njegova mama. »V novem okolju se je dobro znašel in ni bilo nobenih incidentov,« pravi oče v pogovoru z novinarjem Telegrama. »Poleg tega v hiši nimamo orožja, zato se mi zdi naša reakcija primerna,« dodaja.

»Zelo nas je zmotilo in razočaralo ravnanje šole, ki grožnje učenca ni jemala resno,« pravijo starši drugih otrok. Strah jih je bilo, zato so si oddahnili, ko je učenec odšel v drugo šolo.

Eden od dobro obveščenih, s katerimi se je pogovarjal Telegram, je povedal, da je ravnateljica šole v tesnih sorodstvenih odnosih z nekdanjim vidnim politikom, ki je v isti stranki kot oče problematičnega učenca, zato se je menda vse poskušalo prikriti in predstaviti, kot da gre za otroško nagajivost.

Dodaja, da ni bilo v interesu ravnateljice, da bi primer obravnavali center za socialno delo, policija in državno pravobranilstvo.