Seat in Cupra gresta naprej

Čeprav se je pred časom namigovalo, da je prihodnost Seata negotova, pa je na nedavni letni konferenci predsednik uprave Seata in Cupre Wayne Griffiths zatrdil prav nasprotno: celotno modelsko linijo bodo prenovili. Najprej model leon, ki bo dobil nov infozabavni sistem in pogonsko izvedbo priključnega hibrida, ki bo lahko na elektriko prevozil 100 kilometrov. Nato bodo prenovili še modele ibiza, arona in ateca.

Se je pa podjetje odločilo, da bodo svojo drugo znamko Cupra, ustanovljeno leta 2018, do konca desetletja uvedli tudi v ZDA, najprej z električno izvedbo sedanjega klasično gnanega modela formentor, potem pa še z večjim električnim športnim terencem. Pri Seatu pravijo, da bo še neimenovani model izdelan v Mehiki, prodajali pa ga bodo v nekaterih državah na vzhodni in zahodni obali ter v državah sončnega pasu.

Griffiths je še napovedal, da se bodo ti avtomobili prodajali prek »novega distribucijskega modela«, ni pa razložil, kaj to dejansko pomeni. Cupra bo sicer še letos predstavila popolnoma električni model tavascan, ki je mehansko soroden VW ID.5, poleg tega pa še terramar, sestrski model naslednje generacije audija Q3. Terramar bo na voljo s priključnim hibridnim pogonskim sklopom in ga bodo poleg Q3 sestavljali v Audijevi tovarni na Madžarskem..