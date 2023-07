Se odpravljate na dopust v Italijo prihodnji teden? Čakajo vas stavke na železnicah in letališčih

Italijanski delavci na letališčih in železnicah so za prihodnji četrtek in soboto napovedali stavko, so sporočili predstavniki sindikatov.

Prihodnji četrtek bodo glede na napovedi sindikatov protestirali železniški delavci, zaposleni v družbah Trenitalia in Italo.

Nato bo prihodnjo soboto stavkalo še osebje na letališčih, ki bo od 10. do 18. ure protestiralo, ker jim niso obnovili kolektivne pogodbe.

Ob tem naj bi na isti dan stavkali tudi piloti letalske družbe Malta Air ter piloti in stevardese letalske družbe Vueling.