Se obeta zamenjava na prestolu? Domačini jo zelo podpirajo

Povsem nepričakovano se je po skoraj 30 letih v tujini v rodno Tajsko vrnil eden od sinov tamkajšnjega kralja Mahe Vadžiralongkorna ter sprožil val govoric in ugibanj. Vaharesorn Vivahavongse ali krajše Vah je kraljev drugi sin, rodil se mu je v zvezi s tajsko igralko, ki je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja za dve leti postala tudi njegova žena, po ločitvi pa so morali tako ona kot vsi njuni skupni otroci zapustiti domovino.

Kralj je z njimi pretrgal vse stike in že pred časom za svojo naslednico določil najstarejšo hčer. Rodila se je v zakonu s prvo ženo, princeso Badžrakitijabo, a že od decembra, ko se je nenadoma zgrudila, je v bolnišnici, kakšno je njeno zdravstveno stanje, pa ni znano, po neuradnih informacijah naj bi bila ves ta čas v komi, upanja, da bi se iz nje prebudila, pa ni veliko. Mnogi zato ugibajo, da se je Vah vrnil, da bi se boril za prestol.

Aktualnega kralja ne marajo. FOTO: Thailand Royal Household Bureau/Reuters

Tajci so nad idejo, da bi tiranskega Vadžiralongkorna zamenjal liberalni in napredno razmišljujoči Vah, navdušeni.

Obiskal nekaj svetišč in sirotišnico

Govorice je podžgal sam, saj je že obiskal nekaj svetišč in sirotišnico v Bangkoku, kar sicer pogosto počno člani kraljeve družine. Tajci so sicer nad idejo, da bi tiranskega Vadžiralongkorna lahko zamenjal liberalni in napredno razmišljujoči Vah, povsem navdušeni, saj si že dolgo prizadevajo za reformo monarhije.

Če bi Vah, ki je odrasel v Združenih državah Amerike, kjer je študiral pravo in postal uspešen poslovnež z vplivnimi prijatelji po svetu, postal tajski kralj, bi bilo vse drugače, so prepričani Tajci. In tudi, da bi 42-letnik končno poskrbel tudi za njihovo blaginjo in blaginjo države, ne le za svojo, kot to že leta počne njegov oče.