Se Nemčija pripravlja na vojno? Poglejte, česa so se lotili

Nemčija načrtuje večje število svojih javnih zaklonišč, prav tako pa polnijo svoje blagovne rezerve v primeru, da bi prišlo do vojne na njihovem ozemlju. To je objavila federalna ministrica za notranje zadeve Nancy Faeser, nemški medij Welt am Sonntag povzema Reuters. Vlada razmišlja o izboljšanju sistema javnih zaklonišč in bo povečala izdatke za civilno zaščito, je za nemški časnik povedala ministrica.

»V Nemčiji je trenutno 599 javnih zaklonišč. Preverili bomo, ali lahko najdemo še kakšen primeren prostor za zaklonišče. V vsakem primeru pa je njihova demontaža ustavljena,« je povedala Faeserjeva.

Podzemne postaje postajajo potencialna zaklonišča

Pojasnila je, da vlada dela na novih načrtih, izboljšuje podzemna parkirišča, postaje podzemne železnice in kleti, da bi ti lahko postali potencialna zaklonišča.

Zveznim državam so namenili 88 milijonov evrov za postavitev siren.

Ministrica je še napovedala, da si bo država prizadevala za polnjenje kriznih zalog, ki vključujejo medicinsko opremo, zaščitna oblačila, maske in zdravila.

Nemški kancler Olaf Scholz je pred dnevi že napovedal, da bo povečal obrambna sredstva in za vojsko namenil 100 milijard evrov, poroča Reuters.