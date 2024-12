Roboti s policisti na patrulji

Če kje, potem bi si človek želel, da ga roboti nadomestijo v potencialno nevarnih, celo smrtonosnih okoliščinah. S tem v mislih je kitajsko podjetje Logon Technology oblikovalo robota RT-G, ki naj bi nekoč nadomestil policiste na patrulji.

Robot v obliki krogle se je sposoben gibati po kopnem in vodi s hitrostjo do 35 kilometrov na uro in prenese poškodbe pri udarcih do štiri tone moči. Sposoben je prepoznati storilce kaznivih dejanj in jih onesposobiti. Ko je podjetje prvič predstavilo prototip, ni nihče zares verjel, da bo ta kdaj zares deloval v praksi. Toda nedavni posnetki, objavljeni na spletu, kažejo, da roboti RT-G že patruljirajo po kitajskih mestih, trenutno sicer še v družbi človeških policistov.

Lahko se giba tudi po vodi.

Kriminalce onemogoči tako, da se vanje zaleti ali strelja nanje.

Robot okolico zaznava

Robot okolico zaznava s pomočjo kamer, ki jih poganja umetna inteligenca. Ta je sposobna zaznati motnje ali nenormalnosti v okolici. Programska oprema za zaznavanje obrazov in baza podatkov o kriminalcih omogočata, da na ulici prepozna tiste, ki so se že kdaj znašli navzkriž z zakonom. V primeru, da se to zgodi, robot bodisi pokliče druge robote ali organe kazenskega pregona kot pomoč ali pa se težave loti sam. Onemogoči jih tako, da se vanje zaleti ali strelja nanje z vgrajenim strelnim orožjem.

Čeprav je RT-G ob predstavitvi deloval kot prototip futurističnega robota, ki ga bomo videvali le na sejmih, so ga le dva meseca po predstavitvi opazili na kitajskih ulicah. Na tej točki je težko reči, ali gre samo za preizkus ali bo postal stalnica, vendar je jasno, da je Kitajska naklonjena uvajanju robotov, ki jih poganja umetna inteligenca, v vsakdanje življenje.