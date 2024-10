Razmere se zaostrujejo: Izrael generalnemu sekretarju ZN prepovedal vstop v državo

Izraelski zunanji minister Izrael Kac je danes generalnega sekretarja Združenih narodov Antonia Guterresa razglasil za persono non grata in mu prepovedal vstop v državo. Kot razlog je navedel, da Guterres ni nedvoumno obsodil iranskega raketnega napada na Izrael.

»Kdor ne more nedvoumno obsoditi gnusnega iranskega napada na Izrael, kot so to storile skoraj vse države sveta, si ne zasluži stopiti na izraelska tla,« je na omrežju X zapisal Kac.

Očita mu, da podpira teroriste

Prvega moža ZN je označil za protiizraelskega generalnega sekretarja, ki da podpira teroriste, posiljevalce in morilce. Očita mu tudi, da do danes še ni obsodil napada Hamasa na Izrael 7. oktobra lani, niti si ne prizadeva, da bi palestinsko islamistično gibanje razglasil za teroristično organizacijo.

»Izrael bo še naprej branil svoje državljane in ohranjal svoje nacionalno dostojanstvo, z Antoniom Guterresom ali brez njega,« je še dodal.

Obsodil širjenje konflikta na Bližnjem vzhodu

Guterres je sicer kmalu po torkovem raketnem napadu Irana na Izrael obsodil širjenje konflikta na Bližnjem vzhodu. Na omrežju X je zapisal, da se nasilje mora končati in da je prekinitev ognja nujna. Izrael in Iran si medtem grozita z nadaljnjimi napadi.

Iran je v torek proti Izraelu izstrelil 200 raket, pri čemer jih je po navedbah iranske revolucionarne garde 90 odstotkov doseglo svoje cilje. Izraelska vojska medtem trdi, da je islamska republika na njeno ozemlje izstrelila približno 180 raket, ki so bile večinoma prestrežene, tudi ob pomoči ZDA in Velike Britanije.