Razkrite nove podrobnosti bizarnih fetišev šejkov iz Dubaja: dekleta podpišejo grozljivo pogodbo in vzamejo denar za ogabnosti (VIDEO)

Če se do zdaj še niste srečali z izrazom Dubai porta potty, vas moramo opozoriti, da gre za nekaj, česar si mnogi ne zmorejo niti predstavljati, tisti, ki si ogledajo posnetke, pa so najmanj zgroženi.

Letos spomladi so se na tiktoku pojavili posnetki fenomena, o katerem se je šušljalo že leta: vplivnice so plačane, da v zameno za denar odletijo v prestolnico Združenih arabskih emiratov, kjer v zameno za draga darila in bivanja v ekstravagantnih hotelih šejkom dovolijo, da nanje (ali vanje) opravijo veliko potrebo. Ena prvih, ki je to gnusobo javno razkrila, je bila tiktokerka chennifar. Kot gobe po dežju so se začeli pojavljati novi videoposnetki, ki so različne ženske, ki prebirajo svoje pogodbe ali delijo svoje izkušnje.

Eden od teh videoposnetkov prikazuje dekle, ki nervozno bere pogodbo, v kateri se strinja, da jo bodo odpeljali v Dubaj in testirali na spolno prenosljive bolezni, da bi za svojo stranko, sultana Alija, izvajala določena spolna dejanja in dovolila, da se nad njo izvajajo druge spolne perverzije. Dekle hkrati pristane na spolne odnose s klientovim mladoletnim bratom. Dodaja, da bo dva tedna pred odhodom prejela 25.000 od skupno 50.000 dolarjev. Preostanek se ji izplača po opravljenem delu.

Po poročanju African Insiderja govorice o tem bizarnem fetišu obstajajo že od leta 2016, na internetu pa je vse več izpovedi, ki si jih je mogoče ogledati in prebrati. Poleg tega je mogoče najti tudi nazorne posnetke, kjer so ženske v vlogi 'dubajskega prenosljivega stranišča' – kot se prevede Dubai porta potty. Preden se torej odločite, da vse to 'poguglate', dvakrat premislite.

Ne ponižujejo jih le šejki …

Pred nekaj dnevi se je pojavil novi video, v katerem se namiguje, da so vplivnice plačane, da po njih veliko potrebo opravljajo tudi kamele in da so prisiljene, da njihove iztrebke pojedo. Tiktokerka hocusbogus2.0, ki je nekdanja stevardesa, trdi, da je bila iz prve roke priča, kako vplivnice in modeli razpravljajo o tej bizarni praksi. Druga uporabnica je potrdila njeno zgodbo in zapisala: »Tu je kratek seznam vsega, kar mi je dekle povedalo, da je naredilo ali pa je bila temu priča. Neko dekle je moralo pojesti celo vedro iztrebkov. Dekleta so se morala plaziti po tleh po trebuhu in s tal lizati iztrebke. Prisotna je bila tudi akcija človeške stonoge (ko ima ena oseba svoja usta na anusu druge, med seboj pa so povezane tako, da so na vseh štirih).«

Dekleta, ki so pripravljena na vse to, se lahko prijavijo preko spletne strani, na kateri medse vabijo vse, ki bi želeli »služiti sedemmestne številke v zelo kratkem času.« Dodajajo še, da ko se pripravljenost sreča s priložnostjo, se rodi uspeh in sledi bogastvo.

Odzivi javnosti mešani

Odzivi na dubajske obscenosti so mešani. Večina ljudi izraža gnus, nekateri pa pravijo, da jim je vseeno, kaj se dogaja med dvema odraslima, ki sta se izpogajala in imata verjetno oba podobne fetiše. Toda ker nekatere priče trdijo, da so v to zgodbo vpleteni otroci, živali in odrasli, ki v takšna dejanja ne privolijo, celotna zgodba – poleg tega, da je zajedljiva in žalostna zaradi dejstva, da so vsi ljudje pripravljeni in/ali prisiljeni storiti za denar – dejansko dobi veliko temnejšo plat.