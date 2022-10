Putin ima velik problem, to je največji padec v zgodovini: Zavedati se mora posledic svoje politike

Novi razlog za glavobol Vladimirja Putina? Vse manj prebivalstva. Čeprav se je ruski predsednik leta boril za vzpostavitev demografskega ravnovesja v državi, raziskave kažejo, da bi se lahko Rusija po pandemiji, predvsem pa po izbruhu vojne v Ukrajini, soočila z rekordno nizko populacijo.

Razlogov za to je več, v svoji analizi piše Bloomberg. Del prebivalstva je umrl v vojni proti Ukrajini. Za nove boje je bilo mobiliziranih 300.000 rezervistov, ki jih mnogi dojemajo kot »hrano za topove«, saj gre za slabo izurjene vojake, številni so pobegnili v strahu pred mobilizacijo, gospodarsko nestabilnostjo zaradi sankcij in vojnega uničenja. Vse to je imelo dramatičen učinek na Rusijo, zato ocenjujejo, da je prebivalcev bistveno manj kot prej.

Demografska kriza se je začela v 90. letih prejšnjega stoletja, z razpadom Sovjetske zveze, ko je začela rodnost drastično padati. Putin se je odločil to spremeniti, toda zdaj so se stvari obrnile proti njemu, kar demograf Aleksej Rakša imenuje »popolna nevihta«. Putinova administracija je imela načrt za stabilizacijo ruskega demografskega položaja do leta 2022 in doseganje rasti leta 2030, a je stopnjevanje vojne z Ukrajino te načrte povsem prekrižalo. Po ocenah naj bi do leta 2030 imela Rusija okoli 400.000 prebivalcev manj. Nova študija pravi, da bo imela država, če se bo krvavi konflikt nadaljeval, samo naslednje leto 1,2 milijona otrok manj, kar je največji padec rodnosti v novejši zgodovini. V Rusiji v povprečju letno umre približno dva milijona državljanov, med pandemijo pa se je to število povečalo na 2,5 milijona, ogromno pa je tudi žrtev vojne, med njimi veliko mladih, katerih družine so tako prikrajšane za možnost potomcev. Stopnja rodnosti bi lahko padla na samo 1,2 otroka na žensko, medtem ko je za ohranitev stabilne populacije in vzdržnega gospodarstva potrebna stopnja 2,1 otroka na žensko.

Vedno gre za denar, zato se mora Putin po mnenju analitikov zavedati gospodarskih posledic svoje politike, še pišejo pri ameriškem poslovnem mediju. V razmerah krize in negotovosti se številni pari odločajo, da ne bodo imeli otrok, kar še dodatno poslabšuje razmere in po ocenah raziskovalke Elene Churilove se lahko Rusija leta 2023 sooči s še hujšo situacijo.