Puščava postala blatno polje

V puščavi v ameriški zvezni državi Nevada poteka festival Burning Man, ki se ga vsako leto udeleži več deset tisoč ljudi. Nič drugače ni bilo letos, le da obiskovalci zdaj ne morejo oditi, saj je konec tedna območje zajelo močno deževje in puščavo spremenilo v ogromno blatno polje. V samo 24 urah je padlo dežja kot običajno v dveh do treh mesecih.

Blato je na nekaterih mestih globoko tudi do deset in več centimetrov, zato z vozili, s katerimi so prišli, ne morejo zapustiti območja, kjer kampirajo.

Bilo je peklensko

Organizatorji so jih že obvestili, naj z vodo in hrano ravnajo varčno, saj nihče ne ve, kdaj bodo lahko iz puščave odšli. Mnogi se s tem niso mogli sprijazniti, na stopala so si pritrdili vreče ali obuvala enostavno sezuli in se peš odpravili na približno štiri kilometre dolgo pot do najbližje ceste, ker upajo, da bodo tam srečali koga, ki bi jih lahko odpeljal do civilizacije.

Odšli bodo lahko šele, ko dež pojenja in se blato posuši. FOTO: Paul Reder,Reuters

»S prijateljem nama je uspelo, a bilo je peklensko. Blato je gosto in oprijema se vsega, tudi stopal, do gležnjev sva ga imela. Občutek je bil, kot da nama je nekdo na nogi privezal betonska zidaka,« je za CNN povedal Amar Singh Duggal. Oblasti so včeraj sporočile še žalostno vest, da so na prizorišču odkrili truplo, dogodek pa so še preiskovali, zato niso želeli javnosti razkriti identitete pokojnega in okoliščin smrti.

Festival, ki so ga prvič organizirali leta 1986, poteka vsako leto konec poletja in traja tri dni. V ta namen postavijo začasno naselbino, imenovano Black Rock City, vrhunec dogodka pa se zgodi zadnji dan festivala, ko zažgejo ogromno leseno skulpturo. Še prej udeleženci ustvarjajo in se učijo raznih veščin.