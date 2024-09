Za okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva je ključen dvig produktivnosti, je danes ob predstavitvi poročila o prihodnosti konkurenčnosti EU poudaril nekdanji italijanski premier Mario Draghi.

»Prvič od konca hladne vojne se moramo resnično bati za svoje preživetje in potreba po enotnem odgovoru ni bila še nikoli tako nujna,« je povedal Draghi, ki mu je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pred enim letom poverila pripravo poročila o konkurenčnosti EU.

Od 750 do 800 milijard evrov dodatnih naložb letno

Ob tem je opozoril na upočasnjevanje gospodarske rasti in nizko produktivnost v EU, medtem ko se potrebe povečujejo. To se dogaja zaradi ciljev, ki si jih je unija zastavila na področjih razogljičenja, digitalizacije, krepitve obrambnih zmogljivosti, pa tudi zaradi želje po ohranitvi evropskega socialnega modela, je povedal.

»Vse te potrebe pa zahtevajo obsežne naložbe,« je poudaril nekdanji predsednik Evropske centralne banke. Za izpolnitev zadanih ciljev evropsko gospodarstvo potrebuje najmanj od 750 do 800 milijard evrov dodatnih naložb letno, je pojasnil. To je med 4,4 in 4,7 odstotka bruto domačega proizvoda EU v letu 2023.

Zavzel se je za skupno zadolževanje za financiranje skupnih evropskih projektov. Pri tem je spomnil na sklad za gospodarsko okrevanje po pandemiji covida-19, sredstva za katerega Evropska komisija pridobiva z zadolževanjem na finančnih trgih v imenu unije.

Poleg tega bo treba po Draghijevih besedah bolje mobilizirati zasebni kapital, pri čemer je pozval k dokončanju unije kapitalskih trgov.

Z naložbami v inovacije se bo dvignila produktivnost, ki je ključna za konkurenčnost evropskega gospodarstva, je še povedal.