Prostornost in sodobna tehnologija: Santa Fe na novo definira SUV razred

Zdi se, da gre za povsem nov model na trgu, toda ime santa fe razkriva, da ga poznamo že dolgo. Precej drugačna oblika ni edina posebnost pri tem avtomobilu. Morda je treba še bolj govoriti o drugačnem pogonu. Vpadljiv videz Spredaj so posnemali bolj luksuzne terenske modele, zadaj so ubrali retro stil, vsekakor pa hyundai santa fe zdaj deluje bistveno večji kot nekoč. V dolžino meri 483 centimetrov in je za štiri centimetre daljši, obenem je višji. Linije so precej kvadrataste, dokaj izraziti so žarometi v obliki črke H(yundai). Hyundai santa fe hybrid 1,6 T-GDI impressionHyundai santa fe ...