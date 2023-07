Profesor s Harvarda šokiral svet: Na dnu Pacifika našli razbitine ladje nezemljanov

Svetovno znani znanstvenik in profesor s Harvarda Avi (Abraham) Loeb (61) je teoretični fizik, ki se ukvarja z astrofiziko in kozmologijo ter je postal priljubljen s teorijo o asteroidu Oumuamua. Te dni je povedal, da je na dnu Tihega oceana odkril razbitine vesoljske ladje, ki bi lahko pripadala nezemljanom, poroča britanski tabloid Daily Mail.

Ostanke je našel na globini 1,7 kilometra ob obali Papue Nove Gvineje. Loeb pojasnjuje, da je pred osmimi leti na naš planet padel meteorit iz druge galaksije. Po njegovih besedah ​​se je premikal z veliko hitrostjo.

Ta meteorit je bil 2014-01-08, imenovan CNEOS1, vendar je bil kasneje preimenovan v IM1. Da bi ugotovil, ali je bil meteorit ladja, ki so jo pilotirala nezemeljska bitja, se je Loeb skupaj z ekipo znanstvenikov odpravil na kraj njegovega domnevnega padca. Tam je s pomočjo močnih magnetov z dna Tihega oceana dvignil petdeset kovinskih kroglic. Meni, da so drobni predmeti, veliki približno pol milimetra, najverjetneje narejeni iz zlitine jekla in titana, ki je veliko močnejša od železa, ki ga najdemo v navadnih meteorjih.

Kakšne so videti te kroglice? (Počakajte nekaj trenutkov, da se fotografija naloži)

Loeb in njegovi kolegi verjamejo, da je to lahko dokaz, da je plovilo nezemljanov padlo na Zemljo. Loeb, znan kot »harvardski lovec na nezemljane«, pravi, da je odkritje lahko dokaz visokonapredne nezemeljske civilizacije, za katero verjame, da obiskuje Zemljo.

Profesor Loeb je med letoma 2011 in 2020 vodil oddelek za astronomijo na Harvardu, zdaj pa vodi univerzitetni projekt Galileo, ki vzpostavlja odprtokodne observatorije po vsem svetu za iskanje sledi NLP in medzvezdnih objektov. Dolgo je povzročal polemike zaradi svojega trdnega prepričanja, da so nezemljani obiskali Zemljo.