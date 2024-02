Pri sosedih sveti rdeče opozorilo, neurje pustošilo po tej sredozemski državi (VIDEO)

Za večino regij v Španiji je veljalo oranžno opozorilo za sneženje, saj so sneg, veter in dež motili vsakdanje življenje. Neurje s snegom, vetrom in dežjem je zajelo državo in oviralo promet na številnih cestah po skoraj vsej državi. Rumeni ali oranžni vremenski alarm so v zadnjih nekaj urah razglasili za vse regije razen za Extremaduro, navaja Euronews. V Kantabriji, Pirenejih in Galiciji so aktivirali oranžno opozorilo za sneženje.

Pri sosedih sveti rdeče opozorilo

Tudi sosednjo Italijo je zajelo slabo vreme z močnim vetrom in obilnimi padavinami. Številne reke so narasle, zaradi nevarnosti poplav pa je ponekod ohromljen železniški promet. Civilna zaščita je za dele Benečije zaradi ekstremnih vremenskih razmer z močnim vetrom in padavinami danes razglasila rdeče opozorilo. V drugih delih Benečije in Emilije-Romanje velja oranžno opozorilo zaradi vremenske fronte, ki je v višjih območjih prinesla močno sneženje.

Železniški promet na progi Milano-Benetke, na odseku med Vicenzo in Padovo, je bil danes zaradi nevarnosti poplavljanja rek in plazov danes prekinjen. Šole v Vicenzi, ki leži v zaledju Benetk, so danes ostale zaprte.

Župan Vicenze Giacomo Possamai je razmere za televizijo Rai opisal kot kritične, vse, ki nimajo nujnih opravkov, pa pozval, naj ostanejo doma.

Močno deževje je dvignilo gladino številnih rek, pri čemer so nekatere blizu tega, da bi prestopile bregove. Oblasti pri tem še posebej pozorno spremljajo reko Arno v osrednji Italiji.

V severnoitalijanski pokrajini Ligurija, ki so jo prizadele obilne padavine, so se sprožili številni zemeljski plazovi. V kraju Pieve Ligure je plaz prekinil povezave, kakih tisoč prebivalcev pa je ostalo izoliranih. Neurja niso prizanesla niti Toskani. V pristaniškem mestu Livorno so poplavljene številne ulice.

Iz Dolomitov poročajo o obilnem sneženju

Gorske predele severne Italije pa je pobelil sneg. V Dolomitih je ponoči ponekod zapadlo tudi do 40 centimetrov snega, v Predalpah pa od 30 do 40 centimetrov. Več alpskih prelazov je zaradi slabega vremena zaprtih ali pa so dostopni le z verigami.