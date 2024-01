Pri dveh letih je bil pod Everestom

Vzpon na Mount Everest, najvišji vrh na svetu, velja za enega najzahtevnejših in mnogi se z njega niso vrnili. Že za vzpon do nižjega od dveh baznih taborov je potrebna precejšnja fizična pripravljenost, na tiste, ki se lotijo podviga, poleg vremenskih in drugih nevarnosti pretita tudi višinska bolezen in izčrpanost.

Hodil tudi ob njima

Je pa vse to uspešno premagal komaj dve leti stari Carter Dallas, ki je v spremstvu staršev dosegel južni bazni tabor v Nepalu na višini 5363 metrov nad morjem. Večino poti je malček prepotoval na očetovem hrbtu, ko so starši presodili, da je dovolj varno, pa je Carter hodil ob njima.

»Odlično se je držal. Predvsem višinska bolezen ga je zdelala precej manj kot mene in njegovo mamo,« je sina pohvalil 31-letni Ross Dallas in dodal, da je Carter pred zadnjim vzponom obiskal zdravnika v vasi pod taborom, ki je preveril njegovo kri ter ugotovil, da je z njim vse v redu, v nasprotnem primeru poti ne bi nadaljevali ali bi si privoščili daljše aklimatizacijsko obdobje.

»Pred meseci smo se odpravili na enoletno potovanje po Aziji, in če smo že tu, smo si dejali, bi lahko obiskali Everest. Kupili smo dve spalni vreči, hrano in nahrbtnike ter se vkrcali na letalo v Katmanduju, nato pa dan pozneje nadaljevali pot proti baznemu kampu. Odločitev je bila precej spontana,« je še dodal Britanec.

Carter se je odlično držal.

Njegov sin je tako postal najmlajši človek, ki je dosegel južni bazni kamp pod Everestom, pred njim je ta naziv pripadal štiriletnemu Čehu. Ta tabor je sicer najbolj priljubljena pohodniška pot v Himalaji, obišče jo okrog 40.000 ljudi na leto, da bi dosegli severnega, ta je na kitajski strani, pa je najprej treba dobiti dovoljenje same kitajske vlade.