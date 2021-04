Pri 91 letih patruljira po ulicah

Tudi v globokem snegu

Priljubljen je tako v policijskih vrstah kot med prebivalci Camdena. FOTO: Instagram

6 desetletij je že policist.

Kakšno bo vaše življenje, ko boste stari 91? No, si sploh upate pričakovati, da boste živeli tako dolgo? Večina ljudi razmišlja mnogo skromneje, vsekakor pa so izjemno redki tisti, ki upajo, da bodo pri takšni častitljivi starosti, če bi jo zares dočakali, še vedno hodili v službo.A da bi se upokojil, še na misel ne pride policistu iz mesteca Camden v ameriški zvezni državi Arkansas, ki uniformo nosi že šest desetletij. Popravek,se je pred dvema desetletjema pravzaprav poslovil od službe, a mu status upokojenca ni niti najmanj ustrezal; po nekaj mesecih je sklenil, da mu je usojeno poslanstvo varuha reda in miru, to bo opravljal, dokler bo ljubi bog tako od njega pričakoval, poudarja.In tega se tudi drži. Smith, ki je s svojo odločno držo vedno vzbujal zaupanje, tudi danes žanje spoštovanje, poudarja, da zato, ker svoje delo naravnost obožuje. Tudi njegov neposredno nadrejeni, pa čeprav bi bil lahko po starosti njegov vnuk, ga opisuje kot izjemno predanega in odgovornega, Smith je nekoč, ko je sneg povsem zametel vse ulice Camdena, do službe kar pešačil; nikoli ni prosil za prost dan brez utemeljenega razloga, bolniške odsotnosti so bile pri njem tako redke, da sploh niso vredne omembe.Velika prednost uglednega policista, ki bo maja proslavil 92 let, je ta, da mesto pozna do zadnjega kotička, poudarjajo njegovi sodelavci, ki se nikoli ne branijo izmene s tako uglednim možakarjem. Ta danes velja za maskoto Camdena, ki vse dni patruljira po živahnih ulicah; zelo rad skrbi tudi za varnost na veselicah in festivalih ter za varnost stanovanjskih sosesk, vedno si vzame tudi čas za klepet z mimoidočimi, poroča CNN.In za vero: tri dni na teden, kolikor ima prostega časa, si vzame za obisk cerkve in družbo svoje partnerice.