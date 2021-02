Pri 117 prebolela korono

Vseskozi se je počutila dobro. FOTOGRAFIJI: Twitter

Okuženi so bili skoraj vsi varovanci.

Ali ima neverjeten imunski sistem ali pa ji je pomagala molitev, je zadovoljna francoska nuna, ki je preživela okužbo z novim koronavirusom brez vsakršnih težav, kar je potrdilo tudi osebje doma za starejše občane v Toulonu, kjer biva že vrsto let.ali sestra André je pred dnevi dopolnila 117 let in je najstarejša Evropejka ter druga najstarejša živeča zemljanka; starejša od nje je le še Japonka, ki je januarja praznovala 118. rojstni dan.Lucile in preostale stanovalce doma so na novi koronavirus testirali minuli mesec, Lucile in še kar 80 stanovalcev od skupno 88 je bilo pozitivnih. Za deseterico se je okužba izkazala za usodno, preostali pa so uspešno okrevali. Med njimi Lucile, ki menda ni razvila enega samega simptoma. Vseskozi se je počutila dobro, je zaupala pozneje, a jo je zelo skrbelo za druge oskrbovance, so povedali zaposleni. Ne boji se ne bolezni ne smrti, ne nazadnje se veseli dneva, ko bo znova srečala starejšega brata ter dedka in babico, je še zaupala.Do takrat pa bo živela srečno in spokojno še naprej; redno se bo udeleževala maše in se družila s preostalimi varovanci, je sporočila ob rojstnem dnevu, ki ga je proslavila mnogo skromneje kot sicer. Lucile je dobrega zdravja; noge je že nekaj časa ne ubogajo, zato uporablja invalidski voziček, pa tudi oči so ji odpovedale in je oslepela, a njeni dobra volja in življenjska energija sta neverjetni, pove osebje doma.