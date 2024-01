Preverite seznam najsrečnejših poklicev na svetu, nekateri brez diplome, zaslužki pa vrhunski!

Kaj vas veseli pri delu? Katere so naloge, izzivi, ki prižgejo tisto notranjo iskro? Po raziskavi Mindspace, opravljeni na vzorcu 5000 posameznikov po vsem svetu, jih je 30 odstotkov zelo srečnih na delovnem mestu, 54 odstotkov vprašanih je večino časa zadovoljnih, medtem ko jih 13 odstotkov te sreče sploh ne občuti.

Poleg dostojne plače in različnih ugodnosti so med ključnimi stvarmi, ki povečujejo zadovoljstvo pri delu, smiselnost, vrednost, angažiranost, fleksibilnost in pozitivno okolje. To sploh ni presenetljivo, saj le malo ljudi lahko dobro opravlja svoje delo, če niso cenjeni in če so nenehno polni negativnosti.

Poleg dostojne plače je pomembno tudi pozitivno okolje. FOTO: Midjournej

Če ste se kdaj spraševali, katere so najsrečnejše službe na svetu, vas bo odgovor morda presenetil.

Inženir

Prvi na Guardianovem seznamu najsrečnejših poklicev na svetu je inženiring, ki se pojavlja v šestih od devetih raziskav. Ob prvi omembi tega dela se v mislih pojavi podoba človeka, ki ves dan nosi znamenito rumeno čelado, obiskuje gradbišča in ima matematiko v malem prstu. Delo inženirja pa ni povezano samo z gradbeništvom, temveč tudi z drugimi poklici, kot so elektrotehnika, industrijski inženiring, strojništvo, kemijsko inženirstvo, letalstvo in podobno. Inženirji oblikujejo svet okoli nas z ustvarjanjem novih in vznemirljivih rešitev za vsakdanje težave.

Čeprav je logično misliti, da so inženirji geniji, ki blestijo v matematiki, fiziki, kemiji in drugih »težjih« predmetih, je za uspešno inženirsko kariero potrebna predvsem vztrajnost. Z drugimi besedami, imeti samozavest, da se soočiš s svojim strahom, rešiš problem in še naprej poskušaš najti rešitve, tudi če nimaš vseh odgovorov, je temeljna kakovost inženirja. Vztrajnost sodi med tako imenovane mehke veščine, ena študija pa je pokazala, da so v inženirstvu prav tako pomembne kot trde (tehnični vidiki poklica).

Poleg vztrajnosti je zaželena veščina pri inženirju dobra komunikacija z ljudmi, da zna projekt v preprostem jeziku razložiti ljudem v svoji ekipi, ki nimajo inženirske izobrazbe. Timsko delo je v tem primeru zelo pomembno, saj morajo inženirji razumeti, kako delegirati naloge in kako konstruktivno kritizirati člane ekipe. In končno, potrebujejo tudi prilagodljivost, saj ustvarjanje novih rešitev zahteva čas in veliko neuspelih poskusov. Inženir, ki se zna prilagoditi nepričakovanim situacijam, bo bolj verjetno ustvaril dosledne in kakovostne rezultate.

»Dobim veliko svobode pri testiranju svojih idej, imam dostop do najnovejše tehnologije in se vsak dan učim novih veščin. Poleg tega je zame največja nagrada, ko vidim svoj dizajn v realnosti,« je na vprašanje, zakaj obožuje svoje delo, odgovoril eden od sogovornikov v anketi. Pot do poklica, lahko traja več let, vendar je nagrajujoča kariera vredna čakanja.

Učiteljica

Vsak od nas se spomni vsaj enega učitelja ali profesorja, ki je na nas naredil vtis. Čeprav v osnovni ali srednji šoli nismo dobro razumeli, zakaj je določen učitelj za nas super, danes to razumemo bolje. Poučevanje je poklic, ki ponuja številne nagrade, tako osebne kot poslovne. Kot učitelj imate moč oblikovati mlade ume, navdihovati prihodnje generacije in se s tem preživljati.

Čeprav se posebne naloge razlikujejo glede na razredno stopnjo in predmetno področje, so najpomembnejše veščine, ki označujejo dobrega učitelja, potrpežljivost, ustvarjalnost in reševanje konfliktov. Potrpežljivost je ključnega pomena, saj niso vsi otroci enaki ali absorbirajo informacije z enako hitrostjo. Če morate nekaj razložiti sedemkrat na sedem različnih načinov, preden otrok razume, toliko bolje, saj tako pokažete, da vam je mar in da se lahko s ponosom imenujete učitelj.

Poučevanje je poklic, ki ponuja številne nagrade. FOTO: Gettyimages

Raziskava univerze Harvard je pokazala, da se otroci več naučijo s strategijami in projekti aktivnega učenja kot s tradicionalnimi, včasih dolgočasnimi metodami. Zato je ustvarjalnost pomembna veščina, ki bi jo moral imeti vsak učitelj. Tudi če se ne imate za posebej ustvarjalnega, se je te veščine mogoče naučiti, predvsem tako, da poskušate najti nove in prijetne načine za posredovanje informacij in pritegniti otroke. Prav tako se ne izogibajte razpravam v razredu; pustite otrokom, da sprašujejo in preizprašujejo svoja, vaša in strokovna stališča, da bodo kasneje lahko sami prišli do kreativnih rešitev.

Ker so konflikti neizogibni v vsaki učilnici, jih morajo učitelji znati rešiti čim bolj mirno in produktivno. Prisluhniti morajo vsaki strani, prepoznati osnovne težave, ki povzročajo konflikt, in omogočiti miren pogovor med študentoma. To velja tudi za konflikte med učenci in učitelji. Ker učinkovito reševanje konfliktov daje ton pozitivnemu učnemu okolju.

Ne glede na to, koliko izkušenj imate, je ključ do uspeha pri vsakem delu nenehno razvijanje vaših sposobnosti. Evropska unija bo do maja 2024 z različnimi aktivnostmi zaznamovala evropsko leto spretnosti, saj vsakomur, ki želi spremeniti ali napredovati v karieri, pomaga pridobiti nova znanja in spretnosti ter jih uspešno uporabljati na vseh področjih življenja. Zahvaljujoč pobudam za usposabljanje, ki jih financira EU prek Programa spretnosti za Evropo, lahko vsi zainteresirani prejmejo usposabljanje, ki ga potrebujejo, da kar najbolje izkoristijo nove priložnosti na trgu dela. EU podpira različne programe, ki jih izvajajo ponudniki na vseh koncih Evrope, da lahko vsak najde tistega, ki mu najbolj ustreza, in se še naprej strokovno razvija. Več informacij o programih in pridobivanju novih znanj najdete na spletni strani Evropske unije Let's do it.

Medicinska sestra

»Ko čutiš, da si res pozitivno vplival na bolnika, ni boljše nagrade. Vsak dan srečujem fantastične ljudi in kakorkoli klišejsko se sliši, so res navdihujoči,« je povedal eden od sogovornikov v anketi.

In res, delo medicinske sestre, kljub vtisu, ki ga ima večina med nami, ne vključuje le odvzema krvi, merjenja krvnega tlaka in splošne oskrbe pacienta, ampak veliko, veliko več. Poleg fizične pomoči medicinske sestre vsakodnevno zagotavljajo tudi psihološko, čustveno in izobraževalno podporo, zato morajo imeti celo vrsto veščin, da dobro opravljajo svoje delo in da jim bolniki zaupajo. Aktivno poslušanje je prva veščina na seznamu in je zelo pomembna, saj omogoča prepoznavanje neizrečenega – misli in občutkov ter »branje med vrsticami«.

Delo medicinske sestre zahteva tudi pametno razporeditev časa. FOTO: Raul Valcarcel/gettyimages

Poleg tega, da je za delo medicinske sestre izjemnega pomena dobra komunikacija, je še kako pomembna empatija, kot pri vseh delih, ki vključujejo delo z ljudmi. Nepredvidene situacije se dogajajo vsak dan in nujno je, da se medicinska sestra postavi v kožo pacientov, ki so pogosto zmedeni, panični, razočarani, jezni ali žalostni. Medicinska sestra je tam, da jih pomiri, jim pokaže, da bo vse v redu in ne obsoja nikogaršnjih navad ali odločitev. S tem tudi izkazujemo spoštovanje, ki ga vsak pacient zelo ceni.

Zaradi množice nalog in žongliranja med stotinami pacientov delo medicinske sestre zahteva tudi pametno razporeditev časa. Najprej to pomeni določitev prioritet in nalog, ki jih je treba čim prej rešiti. Čeprav je v mnogih poklicih zaželeno, je lahko večopravilnost kontraproduktivna, kažejo raziskave, saj delitev pozornosti črpa vaše kognitivne vire in vas upočasni. Bolje je, da se popolnoma posvetite enemu bolniku, preden začnete reševati težave drugega.

Osebni pomočnik

V poslovnem svetu so menedžerji odvisni od osebnih asistentov, ki jim pomagajo na večini poslovnih področij. Ti strokovnjaki imajo izjemno dragocene veščine, s katerimi lahko uspe vsako podjetje. Eden najpomembnejših je oko za podrobnosti. Osebni asistenti so pogosto odgovorni za upravljanje širokega spektra nalog in projektov, ki se razlikujejo od načrtovanja sestankov in sestankov do priprave poročil in predstavitev. Pozornost do podrobnosti zagotavlja, da je vse dokončano natančno in pravočasno.

Poleg vztrajnosti je zaželena veščina pri inženirju dobra komunikacija z ljudmi. FOTO: Depositphotos

Da bi bil osebni asistent dober pri svojem delu, je zaželeno, da je proaktiven. Kaj točno to pomeni? Ti zaposleni se namreč ne morejo vedno zanesti na svoje nadrejene, da jim bodo dali vse potrebne informacije, zato morajo nekatere odločitve sprejemati sami. Zato je pomembno, da dobro spoznate podjetje, v katerem delate, ter stil dela svojih šefov in vodij.

Nadgrajevanje in izpopolnjevanje znanja je ključ do uspeha osebnega asistenta, predvsem zato, ker tehnologija napreduje, zato je pomembno, da smo na tekočem. Zaželeno je tudi razvijanje novih veščin, ki vam bodo pomagale pri uspešnem delu.

Toda kaj je tisto, zaradi česar je delo osebnega asistenta tako odlično? »Pri svojem delu čutim veliko zadovoljstvo, ko pomagam ljudem, za katere delam, in jim olajšam dan. Delo je zelo raznoliko, vsak dan so novi izzivi, a ljudje, s katerimi delam, so tisti, ki me v službi veselijo,« je razkrila sodelujoča v raziskavi.

Vrtnar

Znano je, da bivanje v naravi in ​​obkroženost z rastlinami pozitivno vpliva na naše telo in psiho, kar potrjujejo številne raziskave. Najnovejša raziskava Univerze v Tokiu trdi, da se razpoloženje, odnos, vedenje in vrednote spremenijo v trenutku ali v kratkem času po interakciji z naravo. Umirjen sprehod po parku, pohodništvo, sprehod ob morju ali vrtnarjenje so odlične aktivnosti za dobro počutje. Zato ne preseneča, da velja poklic vrtnarja za enega najsrečnejših na svetu.

Na vrtu bo vse povezano, prepleteno, tako okrasne kot užitne rastline. FOTO: Bbtomas Getty Images/istockphoto

»Vrtnarjenje je tako osvobajajoče – biti na prostem, delati z naravo in spreminjajočimi se letnimi časi,« je sklenil eden izmed anketiranih v raziskavi, z njim pa bi se zagotovo strinjali številni vrtnarji. Če imate radi naravo in se želite ukvarjati z vrtnarjenjem, nekatere najpomembnejše veščine vključujejo poznavanje rastlin – različnih vrst in njihovih potreb, kaj bi lahko oviralo ali vplivalo na njihovo rast, kaj potrebujejo za uspevanje in katere rastline uspevajo v katerem letnem času.

Profesionalno vrtnarjenje zahteva uporabo širokega nabora orodij, vrtnarjeva odgovornost pa je, da ve, kako jih varno in pravilno uporabljati ter katero orodje daje najboljše rezultate. Vrtnarjenje poleg tehničnega znanja zahteva tudi veliko mero ustvarjalnosti, saj je to delo vendarle svojevrstna umetnost. Vrtnar mora biti pozoren tudi na to, kako razporediti rastline na vrtu, da doseže najboljši učinek. Poleg tega je komunikacija ključ do uspešnega poslovanja vrtnarja, saj bo zaradi aktivnega poslušanja bolje razumel, kaj njegove stranke potrebujejo in želijo.

Ne glede na to, ali imate predhodne izkušnje z delom z zemljo in rastlinami ali iščete vrtnarski tečaj za začetnike, vam bo vlaganje časa v izobraževanje omogočilo najboljši začetek vaše kariere, poroča Jutranji list.​