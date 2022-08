Služba, da te kap: za srkanje kokatejla in ležanje ob bazenu ponujajo bajen zaslužek

Tukaj je vaša priložnost, da zaslužite nekaj dolarjev, saj Hotels.com išče osebou, ki bo obiskala več retro motelov ob plaži po Združenih državah Amerike in uživala v razgledih na ocean v slogu 50. let prejšnjega stoletja. Načrt potovanja je sestavljen iz 10 najboljših retro motelov ob plaži po vsej Ameriki, ki jih ponuja omenjena spletna stra, vključno s hotelom The Pearl v San Diegu v Kaliforniji in hotelom Vagabond v Miamiju na Floridi. Seznam temelji na ocenah gostov, splošnem dizajnu, vrednosti in lokaciji, je družba zapisala v sporočilu za javnost.

Izbranec bo opremljen z dodatki iz stare šole, vključno z zaščitnim faktorjem z dodatkom cinka, črtastimi dežniki, starinskimi sončnimi očali, hladilnikom in celo radiem AM/FM na sončno energijo za uživanje v melodijah. Delo bo obsegalo aktivnosti, kot je dokumentiranje potovanja »za prihodnje generacije« s klasičnim polaroidnim fotoaparatom.

Poklicni popotnik bo prejel štipendijo v višini 10.000 dolarjev za kritje potnih stroškov in 5000 dolarjev plače, ki jih bo porabil za klasične prigrizke ob plaži, kot so karameli s slano vodo, zamrznjena krema in snežni korneti.