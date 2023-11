Prepovedali oglas, ki je bil posnet v Sloveniji: krivi so ti prizori (VIDEO)

Oglaševalski nadzorni organ v Združenem kraljestvu je prepovedal oglas avtomobilske znamke Toyota, za katerega so kadre posneli tudi v Sloveniji.

Oglas so prepovedali, saj naj bi z njima spodbujali potrošnike k neodgovornemu ravnanju. Posnetek prikazuje vožnjo s terenskimi vozili, ki ne upoštevajo vpliva na okolje. Prepričani so tudi, da je oglas ustvarjen brez občutka in odgovornosti do družbe. Britanski The Guardian poroča, da se je zgodilo prvič, da je združenje ASA (Advertising Standards Authority) blokiralo oglas za terensko vozilo na podlagi kršitve družbene odgovornosti do okolja.

Oglas je bil ustvarjen v okviru kampanje leta 2020, na kateri več vozil toyota hilux vozi po brezpotjih in čez reko, glas pa prizor opisuje kot »enega od naravnih spektaklov«. Vozila se nato peljejo po urbanem območju, na koncu pa je še enkrat prizor, ko vozila skozi prašni oblak prečkajo skalnat teren.

Da so snemali v Sloveniji, je na omrežju X razkril okoljski raziskovalec Žiga Malek in dodal, da so bili izseki posneti v strugi reke Save Dolinke in v Ljubljani. To so za britanski častnik potrdili tudi predstavniki podjetja. Ob tem so zatrdili, da so snemali na zasebnem zemljišču in da so pridobili vsa ustrezna dovoljenja.

»V Združenem kraljestvu so prepovedali nov oglas za toyoto hilux, saj da je posnet 'brez odgovornosti do družbe in vplivov na okolje'. Ampak glej ga, zlomka! Oglas, prepovedan zaradi prikazovanja uničevanja narave, je bil posnet v Sloveniji,« je zapisal Malek. Ob tem je dodal, da je oglas tako destruktiven, da je njegovo predvajanje prepovedano. Ampak ne dovolj destruktiven, da se ne bi prepovedalo snemanja na robu Triglavskega narodnega parka v strugi alpske reke. »Poznavalci gorenjskih Alp lahko v ozadju opazimo najvišji vrh Karavank Stol, na desni je Mežakla. Toyote pa se seveda peljejo po strugi Save Dolinke. Prekrasna kulisa! Kasneje je še par kadrov v Ljubljani.«

Očitke, da so ravnali neodgovorno in da spodbujajo potrošnike k neodgovornemu ravnanju, zavračajo. Pravijo celo, da takšnega vedenja ne odobravajo.