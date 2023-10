Bodo upokojenci dobili posebne restavracije?

Hrvaška stranka upokojencev (HSU) je pristojno ministrstvo in mesto Zagreb zaradi draginje pozvala k uvedbi restavracije za upokojence, ki bi delovala po vzoru restavracij za študente. Podobne restavracije bi po njihovem mnenju lahko odprli tudi v drugih večjih hrvaških mestih, kjer že obstaja organizirana ponudba študentske prehrane.

»Glede na to, da se v študentskih restavracijah lahko dobi meni za en evro, ne vidimo razloga, da se vsaj tistim upokojencem, ki prejemajo pokojnine, nižje od povprečne, ne subvencionira enega obroka na dan in da se jim ne ponudi menija za dva do tri evre,« so sporočili iz Hrvaške stranke upokojencev.

Pojasnili so, da bi upokojenci tako za 60 do 100 evrov na mesec dobili kosilo, ki bi bilo pripravljeno po nutricionističnih priporočilih za starejše, česar da zaradi draginje zdaj ne morejo imeti.

Takšna restavracija bi po njihovi oceni pomenila rešitev visokih stroškov prehrane in finančno razbremenitev za upokojence. Predlagajo, da bi bila prilagojena tudi invalidom in da bi imela prostor za druženje po kosilu, s čimer bi prispevala še k socializaciji upokojencev.