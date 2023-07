Pred večerjo je treba računati: Hrvati poskušajo goste zavesti s težo hrane

Glede na dozdajšnje razmere bo veliko ljudi že v kratkem potrebovalo prav poseben tečaj in navodila za krmarjenje po restavracijskih menijih, še več, na kosilo bo treba priti vsaj uro prej, če bo hotel nepoučeni gost sploh razumeti, kako in kaj naročiti ter koliko ga bo to stalo.

Na vrhuncu turistične sezone so postali na Hrvaškem namreč še kako kreativni: vse pogosteje je opaziti, da ponujajo hrano v dekagramih, zaradi česar pa je lahko marsikdo na koncu še kako neprijetno presenečen, sploh ko se dekagrami nenadoma preračunajo v ceno celotne porcije in postane končni račun na lepem, kot pravijo, tudi do štirikrat višji.

Hrvaški jedilni listi povzročajo vse več zmede in hude krvi. FOTO: bralka Jutarnjega lista

Primer takšnega jedilnika je poslala bralka Jutarnjega lista, ki so jo zmotile cene v neki šibeniški restavraciji, kamor je prišla večerjat. Pa poglejmo: cena školjk je bila izražena za težo 50 dekagramov, kozice, lignji in orade za 10 dekagramov, sledi file tuna, kjer je bila cena za porcijo.

Tisti nekolikanj naivni si morda mislijo, da je porcija lignjev na žaru res le šest evrov, vendar ne, v resnici je šest evrov mišljenih za le 10 dekagramov, kar pa je bistveno manj od standardne porcije. Vse skupaj je še toliko bolj zmedeno, ker ob teh desetih dekagramih v oklepaju piše, da se porcije gibljejo od 30 do 50 gramov, zato je vse skupaj samo še toliko bolj nejasno, ampak za to tudi najbrž gre. Bralko je prav tako zanimalo, zakaj se pri drugih ribah ne uporablja enak princip, ampak se nekatere jedi preračunavajo tudi na 100 gramov, spet druge na pol kilograma, nekatere pa na kilogram. Si je potemtakem potrošnik na Hrvaškem naposled res čisto sam kriv, če se v vsem tem kaosu ne znajde, saj res, kdo pa želi na ležernih počitnicah kar naprej preračunavati in biti v nenehnem stresu, kako težko porcijo mu bodo stehtali, preračunali in dostavili.

Kot so pojasnili z državnega inšpektorata, se inšpektorjem takšni jedilniki ne zdijo sporni. Gostinec je po njihovem zakonu o gostinstvu namreč dolžan vzpostaviti standarde za vsako jed in pijačo, zagotoviti storitev v skladu s standardi, pri čemer pa mora biti določena vrsta, količina in kakovost posamezne jedi. »Priporočamo, naj se ob naročilu gost z gostincem dogovori za velikost porcije in način določanja količine za vsako jed v porciji ter kako odpraviti morebitne nejasnosti,« pravijo na državnem inšpektoratu, s svojim odgovorom pa zmede, ki se vse bolj kuha v njihovih obmorskih restavracijah, niso niti približno zmanjšali.